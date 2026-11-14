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Resumo de 'Lá na Minha Terra' deste sábado (14 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje fecha a semana com cofre invadido e padre passando mal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:30

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina Crédito: Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

A confusão chega com tudo neste sábado (14). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a fofoqueira Cosminha vai até a igreja falar mal da conduta de Socorro para Padre Honório. Ele acaba passando mal logo depois da conversa, deixando a mulher em completo desespero.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Rosenda separa o beijo da filha com Raimundo, mas decide acolher o rapaz em sua casa para evitar mais brigas. Na sequência, Rosenda procura Cosminha para conversar, mas é recebida com grosseria e falta de respeito pela cunhada.

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Em São Paulo, Cesário pega a filha Alice mexendo em seu cofre particular e dá uma bronca daquelas. Para completar a crise, Ismália manda seguranças barrarem a entrada de Lourdes e Elias no escritório da empresa, cortando qualquer chance de reunião de negócios com Cesário.

'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo lá na Minha Terra

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