Resumo de 'Lá na Minha Terra' deste sábado (14 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:30
A confusão chega com tudo neste sábado (14). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a fofoqueira Cosminha vai até a igreja falar mal da conduta de Socorro para Padre Honório. Ele acaba passando mal logo depois da conversa, deixando a mulher em completo desespero.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Rosenda separa o beijo da filha com Raimundo, mas decide acolher o rapaz em sua casa para evitar mais brigas. Na sequência, Rosenda procura Cosminha para conversar, mas é recebida com grosseria e falta de respeito pela cunhada.
Em São Paulo, Cesário pega a filha Alice mexendo em seu cofre particular e dá uma bronca daquelas. Para completar a crise, Ismália manda seguranças barrarem a entrada de Lourdes e Elias no escritório da empresa, cortando qualquer chance de reunião de negócios com Cesário.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.