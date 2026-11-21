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Resumo de 'Lá na Minha Terra' deste sábado (21 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Capítulo de hoje tem avião de Rosenda em emergência, cirurgia salva-vidas e cobrança de casamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:30

Dira Paes é Rosenda em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

A viagem de Rosenda vira um pesadelo no capítulo deste sábado (21). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a sertaneja embarca tensa no voo rumo a São Paulo, mas a aeronave entra em situação de emergência durante o trajeto.



Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Antes do embarque, Brícia e Maria Lina conversam sobre Rosenda e recordam que o pai encontrou Brícia ainda bebê, abandonada. No vilarejo, Raimundo Gerardo fica feliz ao perceber que Socorro está interessada em Damaso, enquanto Jacinta volta a cobrar casamento de Gofredo mais uma vez.

Em São Paulo, Cesário respira aliviado no Jóquei e comemora com Ezequiel e a veterinária Tânia o sucesso da cirurgia que salvou a égua Cleópatra. Na mesma tarde, Marleide alerta os pais sobre Celestina, e Lourdes conversa com Elias sobre o pai dele.

