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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:30
A viagem de Rosenda vira um pesadelo no capítulo deste sábado (21). Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a sertaneja embarca tensa no voo rumo a São Paulo, mas a aeronave entra em situação de emergência durante o trajeto.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Antes do embarque, Brícia e Maria Lina conversam sobre Rosenda e recordam que o pai encontrou Brícia ainda bebê, abandonada. No vilarejo, Raimundo Gerardo fica feliz ao perceber que Socorro está interessada em Damaso, enquanto Jacinta volta a cobrar casamento de Gofredo mais uma vez.
Em São Paulo, Cesário respira aliviado no Jóquei e comemora com Ezequiel e a veterinária Tânia o sucesso da cirurgia que salvou a égua Cleópatra. Na mesma tarde, Marleide alerta os pais sobre Celestina, e Lourdes conversa com Elias sobre o pai dele.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.