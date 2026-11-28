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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:30
Os fãs de 'Lá na Minha Terra' ficarão sem capítulo inédito neste sábado (28). Segundo a grade oficial divulgada pela TV Globo, a novela das seis não será exibida hoje devido à transmissão ao vivo da partida final da Copa CONMEBOL Libertadores, principal torneio de clubes da América do Sul.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Com a mudança na programação para televisionar a decisão do campeonato, a história escrita por Mario Teixeira e dirigida por Allan Fiterman faz uma pausa no fim de semana. Os acontecimentos da trama retomam na próxima segunda-feira (30), quando o público acompanhará os desdobramentos da busca de Rosenda por Severino em São Paulo.
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.