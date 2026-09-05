NOVELA DAS 7

Resumo de Por Você: capítulos da semana de 7 a 12 de setembro tem disputa por coração de Bela e novidades no hospital

Confira resumo semanal da novela das 7

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:06

Bela beija Lucas e, depois, ouve declaração de amor de Gabriel Crédito: Reprodução | TV Globo

Nesta semana Por Você terá várias emoções e reviravoltas. Bela será mais disputada do que nunca por Lucas. Já Vanessa tenta reconquistar o amor do advogado, mas parece não funcionar muito. Confira:

7 de setembro (segunda-feira)

Zé (Fábio Lago) pede que Juarez (Milhem Cortaz) esconda peças ilegais de automóveis. Toy (Rodrigo Lelis) disfarça o desapontamento e entrega o cartão de Leandra (Giovanna Grigio) para Nelma (atriz não identificada no elenco consultado). Pérola (Renata Sorrah) e Bela (Sheron Menezzes) celebram o início do programa de assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade na Maternidade Luz. Junqueira (Cláudio Jaborandy) questiona Vanessa (Alinne Moraes) sobre a sucessão do hospital. Sabugo (ator não identificado no elenco consultado) comemora a notícia de que Tom-Tom (ator não identificado no elenco consultado) voltará para casa. Dalila (Dandara Mariana) e Peixe (Cauê Campos) se desentendem. Vanessa pede ajuda a Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) para conseguir reconquistar Gabriel (Thiago Lacerda). As crianças armam um encontro entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela. Juarez pensa em se mudar com Iara (Noemia Oliveira) e Dalila. Vanessa surpreende Gabriel com um jantar entre amigos. Bela e Lucas se beijam.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

8 de setembro (terça-feira)

Bela (Sheron Menezzes) e Lucas (Amaury Lorenzo) aprovam o plano das crianças de aproximar os dois. Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Dandara Mariana) acreditam que Juarez (Milhem Cortaz) estava brincando sobre a possível mudança. Gabriel (Thiago Lacerda) não cede à pressão de Vanessa (Alinne Moraes) e afirma que os dois enfrentarão um divórcio litigioso. Próspero (José de Abreu) fica sentido pela tristeza de Toy (Rodrigo Lelis) por conta de Leandra (Giovanna Grigio). Margô (atriz não identificada no elenco consultado) nota a animação de Lucas. Maike (ator não identificado no elenco consultado) conforta Toy. Sabugo (ator não identificado no elenco consultado) busca Tom-Tom (ator não identificado no elenco consultado) na casa de acolhimento, e a menina comemora sua volta para a casa do pai. Peixe (Cauê Campos) se arrisca ao voltar na casa de Juli (Lucy Ramos), que está ocupada por um homem. Vanessa fotografa o beijo entre Lucas e Bela e mostra a Gabriel. Iara encontra sua casa revirada, e Juarez se desespera.

9 de setembro (quarta-feira)

Iara (Noemia Oliveira) se desespera com a casa revirada, e Bela (Sheron Menezzes) e Dalila (Dandara Mariana) a apoiam. Juarez (Milhem Cortaz) se sente aliviado ao notar que as peças de Zé (Fábio Lago) ainda estão em seu esconderijo. Peixe (Cauê Campos) resgata pertences de Juli (Lucy Ramos) e seus irmãos. Juarez confronta Zé, e Próspero (José de Abreu) alerta o amigo sobre o suposto mecânico. Bela pede que Peixe não volte à sua casa antiga. Gabriel (Thiago Lacerda) garante a Ricardo (Rafael Cardoso) que lutará para resgatar sua história com Bela. Vanessa (Alinne Moraes) comenta com Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) seus planos para se reaproximar de Gabriel. Leandra (Giovanna Grigio) descobre que Pérola (Renata Sorrah) tem uma doença que se recusa a tratar. Lucas (Amaury Lorenzo) conduz as crianças por um passeio no centro da cidade. Gabriel declara seu amor a Bela.

10 de setembro (quinta-feira)

Bela (Sheron Menezzes) diz a Gabriel (Thiago Lacerda) que o tempo passou para os dois e confirma que está vivendo uma história com Lucas (Amaury Lorenzo). Na escola, Samuca (Kadu Spinola) tem uma crise e chama por Bela. Lucas leva Samuca até o hospital e acaba ouvindo parte da conversa entre Gabriel e Bela. A obstetra acolhe Samuca, que consegue se acalmar no colo dela. Lucas aconselha Bela a procurar uma avaliação especializada para Samuca. Juarez (Milhem Cortaz) afirma que protegerá Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Dandara Mariana). Clemente (Antonio Pitanga) coloca música em seu bar e irrita Próspero (José de Abreu), e Toy (Rodrigo Lelis) tem uma ideia para ajudar o bar do pai diante da concorrência. Suelen (Carol Macedo) prepara uma surpresa para Peixe (Cauê Campos). Maike (ator não identificado no elenco consultado) chega com um teclado no bar de Próspero. Com ajuda de Glorinha (Laura Luz), Peixe compra um microfone novo para Dalila. Enquanto Maike toca forró e atrai clientes para Próspero, chega um sambista para cantar no bar de Clemente, e todos vão para o estabelecimento. Vanessa (Alinne Moraes) recebe uma repórter para a gravação de uma matéria apresentando o Hospital & Maternidade Luz e pede ajuda a Junqueira (Cláudio Jaborandy) para promover Gabriel. Nair (atriz não identificada no elenco consultado), vizinha de Bela, acusa Peixe de roubar sua bicicleta, e a médica afirma que o menino é seu filho.

11 de setembro (sexta-feira)

Peixe (Cauê Campos) afirma a Bela (Sheron Menezzes) que ele e seus irmãos não ficarão por muito tempo em seu prédio. Bela pede ajuda a Glorinha (Laura Luz) para encontrar uma diarista. Peixe sofre ao lembrar de Juli (Lucy Ramos). Lucas (Amaury Lorenzo) apoia Sabugo (ator não identificado no elenco consultado). Gabriel (Thiago Lacerda) e Peixe se aproximam. Bela convida Lucas para um passeio com ela e Samuca (Kadu Spinola), e Tom-Tom (ator não identificado no elenco consultado) os acompanha. Suelen (Carol Macedo) se irrita com a reação de Peixe à sua surpresa. A armação de Vanessa (Alinne Moraes) dá certo, e Gabriel é convidado para palestrar em um evento importante. Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) é rude com Hanna (atriz não identificada no elenco consultado). Zé (Fábio Lago) oferece dinheiro a Juarez (Milhem Cortaz) e o ameaça novamente. Hanna e Ítalo (Fabrício Assis) se conhecem. Próspero (José de Abreu) conversa com Toy (Rodrigo Lelis) sobre Augusta (atriz não identificada no elenco consultado) e pede que ele faça uma entrega de pastéis no hospital. Lucas questiona Bela sobre seus sentimentos por Gabriel. A obstetra garante a Lucas que precisa descobrir quem foi o responsável pela morte de Juli. Juarez se coloca perigosamente no alto de uma passarela.

12 de setembro (sábado)