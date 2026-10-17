Resumo de Por Você de 19 a 24 de outubro término de Bela e Lucas e briga por guarda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:00
Confira resumo semanal de Por Você do Gshow:
Bela (Camila Queiroz) explica a Lucas (José Loreto) que Gabriel (Rafael Infante) está esperando por Peixe (Lucas Penteado). Clemente (Luís Miranda) impede que Próspero (Eduardo Moscovis) e Melinda (Paolla Oliveira) fiquem juntos. Gabriel (Rafael Infante) diz a Peixe (Lucas Penteado) que Bela (Camila Queiroz) não é sua inimiga. Lucas (José Loreto) tenta se acertar com Bela (Camila Queiroz) e a convida para viajar. Aconselhada por Iara (Clara Moneke), Bela (Camila Queiroz) decide aceitar o convite de Lucas (José Loreto). Peixe (Lucas Penteado) surpreende Vanessa (Adriana Birolli) e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda (Paolla Oliveira) se irrita com a disputa entre Próspero (Eduardo Moscovis) e Clemente (Luís Miranda). Leandra (Arlete Salles) reafirma seu amor por Vitor (Sérgio Guizé). Bela (Camila Queiroz) leva Glorinha (Isabelle Marques) ao salão de sua trancista. Sílvia (Malu Galli) diz a Hanna (atriz não confirmada) que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel (Rafael Infante) desconfia de que Junqueira (Alexandre Slaviero) esteja dando um golpe no hospital. Samuca (Miguel Trajano) fica doente, e Bela (Camila Queiroz) desiste da viagem com Lucas (José Loreto). Manoel (ator não confirmado) conta a Pérola (Alessandra Negrini) sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas (José Loreto) e Bela (Camila Queiroz) terminam o relacionamento.
Bela e Lucas em 'Por Você'
Pérola (Alessandra Negrini) afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela (Camila Queiroz) e Lucas (José Loreto) sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe (Lucas Penteado). Bela (Camila Queiroz) confronta as novas diretrizes de Vanessa (Adriana Birolli) sobre seu trabalho. Kátia (atriz não confirmada) pede ajuda a Guto (Guilherme Weber) para descobrir se seu namorado, Vanderlei, está a traindo. Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe (Lucas Penteado). Dalila (Dandara Mariana) se declara para o namorado. Kátia (atriz não confirmada) e Guto (Guilherme Weber) se beijam. Vanessa (Adriana Birolli) pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe (Lucas Penteado), se colocando à disposição dos interesses do rapaz. Bela (Camila Queiroz) conta a Gabriel (Rafael Infante) que terminou o namoro com Lucas (José Loreto). Juarez (Alexandre Nero) visita o túmulo de Juli. Após os parabéns, Peixe (Lucas Penteado) revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.
Peixe (Lucas Penteado) insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça, e Gabriel (Rafael Infante) conforta Bela (Camila Queiroz). Iara (Clara Moneke) e Dalila (Dandara Mariana) repreendem as atitudes de Peixe (Lucas Penteado). Juarez (Alexandre Nero) nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike (Juan Paiva) se declara para Suelen (Thaila Ayala), que o beija. Toy (Matheus Fernandes) e Lia (atriz não confirmada) se beijam. Samuca (Miguel Trajano) afirma que deseja ficar com Bela (Camila Queiroz), e Peixe (Lucas Penteado) fica reflexivo. Próspero (Eduardo Moscovis) e Clemente (Luís Miranda) combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda (Paolla Oliveira). Suelen (Thaila Ayala) comenta com Dalila (Dandara Mariana) que gostou de beijar Maike (Juan Paiva). Sensei Otto (ator não confirmado) recebe Glorinha (Isabelle Marques) novamente no judô. Ítalo (ator não confirmado) vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas (José Loreto) conta para Margô (Marisa Orth) que terminou o namoro com Bela (Camila Queiroz). Bela (Camila Queiroz) anuncia que Margô (Marisa Orth) precisará fazer uma biópsia de mama. Bela (Camila Queiroz) flagra Peixe (Lucas Penteado) no hospital, e Vanessa (Adriana Birolli) revela que o jovem trabalhará a seu lado na instituição.
Bela (Camila Queiroz) confronta Vanessa (Adriana Birolli). Zé (ator não confirmado) confessa a Juarez (Alexandre Nero) que pediu para Guima (ator não confirmado) o proteger. Iara (Clara Moneke) se incomoda ao ver a proximidade de Juarez (Alexandre Nero) e Zé (ator não confirmado). Gabriel (Rafael Infante) repreende Peixe (Lucas Penteado) por expor Bela (Camila Queiroz) em seu aniversário. Bela (Camila Queiroz) garante a Peixe (Lucas Penteado) que lutará contra ele caso o pedido de guarda coloque Glorinha (Isabelle Marques), Ítalo (ator não confirmado) e Samuca (Miguel Trajano) em risco. Toy (Matheus Fernandes) vê quando um homem entra na barraca de Maike (Juan Paiva) e tenta proteger o amigo, sem saber que se trata de seu tio André (ator não confirmado). Próspero (Eduardo Moscovis) e Clemente (Luís Miranda) fingem ter feito as pazes diante de Melinda (Paolla Oliveira) e Orestes (ator não confirmado). Maike (Juan Paiva) e Toy (Matheus Fernandes) fazem as pazes. Gabriel (Rafael Infante) questiona a intenção de Vanessa (Adriana Birolli) ao contratar Peixe (Lucas Penteado). Pérola (Alessandra Negrini) estranha o atraso de Manoel (ator não confirmado) no hospital. Gabriel (Rafael Infante) desconfia de Junqueira (Alexandre Slaviero) e decide segui-lo.
23 (sexta-feira)
Gabriel (Rafael Infante) deduz que Junqueira (Alexandre Slaviero) esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas (José Loreto) aconselha Peixe (Lucas Penteado). Manoel (ator não confirmado) passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola (Alessandra Negrini) conforta o amigo. Betinho (ator não confirmado) percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital e alerta Ricardo (Marcelo Serrado). Bela (Camila Queiroz) desabafa com Iara (Clara Moneke). Ricardo (Marcelo Serrado) relata a situação do estoque do hospital a Gabriel (Rafael Infante), e o advogado acredita que Junqueira (Alexandre Slaviero) possa estar roubando a instituição. Lucas (José Loreto) conversa com Luara (atriz não confirmada), professora de Samuca (Miguel Trajano), sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo (ator não confirmado) é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom (ator não confirmado) após o proprietário do imóvel receber uma proposta mais vantajosa. Toy (Matheus Fernandes) e Maike (Juan Paiva) retomam a sociedade. Vanessa (Adriana Birolli) recepciona Peixe (Lucas Penteado) em seu primeiro dia de trabalho. Toy (Matheus Fernandes) sonha com Leandra (Arlete Salles), e Maike (Juan Paiva) aconselha o amigo. Pérola (Alessandra Negrini) convida Manoel (ator não confirmado) para morar com ela. Gabriel (Rafael Infante) e Bela (Camila Queiroz) conversam sobre o suposto roubo ao hospital quando Junqueira (Alexandre Slaviero) chega.
Junqueira (Alexandre Slaviero) provoca Bela (Camila Queiroz) e Gabriel (Rafael Infante), que disfarçam sua conversa. Dalila (Dandara Mariana) e Suelen (Thaila Ayala) convocam Glorinha (Isabelle Marques) a ser modelo de sua marca. Giovana (Agatha Moreira) apresenta Peixe (Lucas Penteado) à equipe do hospital. Zé (ator não confirmado) revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez (Alexandre Nero) a passar a comprar com ele. Otto (ator não confirmado) incentiva Glorinha (Isabelle Marques) a participar de uma competição de judô, e Ítalo (ator não confirmado) deixa a aula. Leandra (Arlete Salles) convida Toy (Matheus Fernandes) e Lia (atriz não confirmada) para se juntar a ela e Vitor (Sérgio Guizé). Gabriel (Rafael Infante) descobre a ficha criminal de Junqueira (Alexandre Slaviero). Bela (Camila Queiroz) encontra o cartão do advogado Diniz (ator não confirmado) entre as roupas de Peixe (Lucas Penteado). Ítalo (ator não confirmado) confidencia a Bela (Camila Queiroz) que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo (ator não confirmado) decide se instalar com Tom-Tom (ator não confirmado) na escola, sem que ninguém saiba. Diniz (ator não confirmado) chega para falar com Vanessa (Adriana Birolli) e Peixe (Lucas Penteado) sobre o pedido de guarda das crianças. Bela (Camila Queiroz) vê a cena e confronta Vanessa (Adriana Birolli).