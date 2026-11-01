NOVELA DAS 7

Resumo de Por Você de 2 a 7 de novembro tem atropelamento e coma

Confira resumo semanal de 'Por Você'

Felipe Sena

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00

Gabriel será atropelado em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de Por Você, de 2 a 7 de novembro, segundo o Gshow:

2 (segunda-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) ameaça o atual proprietário da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Giovana (Larissa Murai) vê Guto (Gustavo Arthidoro) e Kátia juntos. Suelen (Bia Santana) e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe (Cauê Campos) confronta Bela (Sheron Menezzes) sobre o possível diagnóstico de Samuca (Kadu Spinola). Leandra (Giovanna Grigio) e Vanessa discutem. Pérola (Renata Sorrah) sofre com as atitudes da filha. Toy (Rodrigo Lelis) convida Lia para sair. Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo (Fabrício Assis) dançando. Lucas (Amaury Lorenzo) acolhe o menino. Iara (Noemia Oliveira) teme estar grávida. Junqueira (Mauricio Mattar) cobra Zé (Fábio Lago) pelo serviço de assustar Gabriel (Thiago Lacerda). Vanessa revela a Peixe que comprou a antiga casa de Juli.

3 (terça-feira)

Peixe agradece a Vanessa e afirma que devolverá o dinheiro da casa. Bela pede novos exames a Iara. Ricardo (Paulo Vilhena) aconselha Vitor (Lucas Leto), e Gabriel conforta Leandra. Dalila (Lívia Silva) repreende Peixe por ter aceitado a casa comprada por Vanessa. Bela revela o resultado da biópsia de Margô (Regiane Alves) e a orienta sobre os próximos passos. Ricardo convida Sílvia (Fernanda de Freitas) para sair. Bela se emociona ao dividir um momento especial com Glorinha (Laura Luz). A médica vai a um encontro com Gabriel, que acaba sendo atropelado.

4 (quarta-feira)

Bela socorre Gabriel. Sílvia se irrita e conta a Vanessa que Gabriel combinou de sair com Bela. Zé informa a Junqueira que cumpriu o acordo dos dois. Ricardo avisa a Vanessa sobre o acidente de seu ex-marido. Leandra se desespera ao saber do ocorrido com o pai. Bela pede que Peixe cuide de seus irmãos, e o menino fica aflito ao saber do estado de Gabriel. O empresário é operado e permanece em coma. Junqueira repreende Zé. O mecânico comenta sobre Gabriel com Juarez (Milhem Cortaz), e o feirante desconfia da situação. Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.

5 (quinta-feira)

Leandra autoriza que Bela visite Gabriel. Ricardo estranha a atitude de Junqueira em relação ao estado do empresário. Toy conforta Leandra. Vanessa ofende Manoel, e ele a confronta. Maike (Igor Jansen) alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Dalila encontra Peixe na antiga casa de Juli e aceita ser sua amiga enquanto a relação amorosa dos dois está abalada. Em seguida, eles conversam. Giovana entrega a Vanessa cópias dos contratos feitos por Junqueira. Bela sofre preocupada com Gabriel. Ítalo se impressiona com a história pessoal de Lucas. Zé é humilhado por Junqueira. Lucas encontra a instalação de Sabugo (Adanilo) e Tom-Tom (Laura Chuff) na escola. Zé procura Vanessa.

6 (sexta-feira)

Zé insinua a Vanessa que sabe mais sobre o acidente de Gabriel. Lucas oferece apoio a Sabugo e Tom-Tom. Margô se declara para Lucas, mas o diretor admite que ainda tem sentimentos por Bela. Juarez desconfia do envolvimento de Zé no acidente de Gabriel. Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel. Lucas tenta se reaproximar de Bela. Junqueira ameaça Vanessa. O delegado apura com Bela, Ricardo e Vanessa as circunstâncias do acidente de Gabriel. Vanessa contrata Zé. Bela visita Gabriel.

7 (sábado)