Resumo de Por Você de 26 a 31 de outubro: Vanessa faz acordo para acabar com Gabriel

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Felipe Sena
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:30
Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:
Otto incentiva Glorinha (Laura Luz) a participar de uma competição de judô, e Ítalo (Fabrício Assis) deixa a aula. Leandra (Giovanna Grigio) convida Toy (Rodrigo Lelis) e Lia para se juntarem a ela e Vitor (Lucas Leto). Gabriel (Thiago Lacerda) descobre a ficha criminal de Junqueira (Mauricio Mattar). Bela (Sheron Menezzes) encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe (Cauê Campos). Ítalo revela a Bela seu desejo de dançar balé. Sabugo (Adanilo) decide se instalar com Tom-Tom (Laura Chuff) na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para conversar com Vanessa (Alinne Moraes) e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, mas Bela o vê e confronta Vanessa. As duas se ameaçam, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma (Ariane Souza) acolhem Margô (Regiane Alves), que sofre para realizar seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre os contratos do hospital.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Sabugo (Adanilo) improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom (Laura Chuff) que os dois não têm onde ficar. Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) se aproximam. Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes) conversam de forma entrosada, o que irrita Vanessa (Alinne Moraes). Hanna (Pietra Quintela) confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé. Maike (Igor Jansen) pede Suelen (Bia Santana) em namoro. Vanessa faz as pazes com Leandra (Giovanna Grigio) e finge aceitar o noivado da filha. Maike aconselha Toy (Rodrigo Lelis) a se envolver com Lia. Ítalo (Fabrício Assis) e Hanna se encantam um pelo outro. Com a ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira (Mauricio Mattar) contrata Zé (Fábio Lago) para dar um susto em Gabriel, e os dois selam o acordo. Betinho percebe algo estranho na receita de Bela e avisa à médica, que fica apavorada. Leandra insiste para que Vitor (Lucas Leto) aceite ir a um jantar de noivado em sua casa. Bela começa a se questionar se alguém pode ter alterado sua receita.
Manoel se muda para a mansão de Pérola (Renata Sorrah), e Vanessa (Alinne Moraes) provoca o amigo da mãe. Gabriel (Thiago Lacerda) oferece carona a Bela (Sheron Menezzes), que está com o carro preso no estacionamento, e Zé (Fábio Lago) vê os dois juntos. Lucas (Amaury Lorenzo) comenta com Margô (Regiane Alves) que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar o relacionamento ao vê-la ao lado de Gabriel. Bela se emociona com a apresentação de Samuca (Kadu Spinola) na escola. Lucas convida Margô para ir ao teatro. Vanessa pede que Sílvia (Fernanda de Freitas) converse com Margô para sondá-la sobre a relação entre Lucas e Bela. Peixe (Cauê Campos) insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. Leandra (Giovanna Grigio) pergunta a Toy (Rodrigo Lelis) por que ele está agindo de forma diferente com ela. Um clima de romance surge entre Gabriel e Bela.
Gabriel (Thiago Lacerda) tenta convencer Bela (Sheron Menezzes) a dar uma nova chance ao amor dos dois, mas ela recusa. Zé (Fábio Lago) registra fotos de Gabriel e Bela juntos. Samuca (Kadu Spinola) pergunta a Lucas (Amaury Lorenzo) se ele vai embora como seu pai foi. Ítalo (Fabrício Assis) assume para Glorinha (Laura Luz) que deixará o judô. Ricardo (Paulo Vilhena) visita a academia de dança de Sílvia (Fernanda de Freitas). Juca e Glorinha se interessam um pelo outro. Juarez (Milhem Cortaz) pede uma trégua a Zé e Guima. Leandra (Giovanna Grigio) ajuda Pérola (Renata Sorrah) a encontrar na internet o perfil de Francisco, filho de Manoel. Peixe (Cauê Campos) procura o novo morador da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Junqueira (Mauricio Mattar) mostra a Vanessa (Alinne Moraes) a foto de Bela e Gabriel juntos, tirada por Zé.
Vanessa (Alinne Moraes) sai da sala de Junqueira (Mauricio Mattar) atordoada. O novo morador da antiga casa de Juli (Lucy Ramos) pede a Peixe (Cauê Campos) um valor alto pelo aluguel do imóvel. Pérola (Renata Sorrah) incentiva Manoel a ligar para o filho. Juarez (Milhem Cortaz) e Dalila (Lívia Silva) pedem que Peixe desista do plano de voltar para a antiga casa de Juli. Gabriel (Thiago Lacerda) chega para o jantar de noivado da filha na casa de Pérola, e Vanessa tenta se reaproximar dele. Lucas (Amaury Lorenzo) e Margô (Regiane Alves) saem juntos. Iara (Noemia Oliveira) sente enjoo. Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor (Lucas Leto) para afastá-lo de Leandra (Giovanna Grigio). Vitor revela a proposta de Vanessa, e Pérola fica devastada. Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela (Sheron Menezzes).
Gabriel (Thiago Lacerda) deixa Vanessa (Alinne Moraes) sozinha, e Zé (Fábio Lago), que observava a cena, se aproxima dela. Vitor (Lucas Leto) confessa a Leandra (Giovanna Grigio) que não consegue mais lutar contra o preconceito da mãe. Margô (Regiane Alves) se encanta com Lucas (Amaury Lorenzo). Tom-Tom (Laura Chuff) pede para voltar para casa, e Sabugo (Adanilo) fica aflito. Juarez (Milhem Cortaz) se preocupa com o enjoo de Iara (Noemia Oliveira). Tom-Tom se incomoda ao perceber que Sabugo está mentindo para Lucas. Bela (Sheron Menezzes) aceita sair com Gabriel como amiga. Vanessa propõe um acordo a Junqueira (Mauricio Mattar) para acabar com Gabriel. Giovana (Larissa Murai) dá um fora em Guto (Gustavo Arthidoro). Ítalo (Fabrício Assis) conversa com Otto sobre sua saída do judô, e ele o apoia. Vanessa destrata Giovana e incentiva Peixe (Cauê Campos) a insistir na guarda dos irmãos. Bela leva o relatório escolar de Samuca (Kadu Spinola) para a terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando sem o consentimento do menino. Vanessa procura o novo proprietário da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Melinda vai com Clemente (Antonio Pitanga) e Próspero (José de Abreu) assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.