Resumo de Por Você de 28 de setembro a 3 de outubro têm descoberta sobre acidente de Juli e morte inesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:12
Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:
Zé (Fábio Lago) descobre que Juarez (Milhem Cortaz) foi o responsável pelo acidente de Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli, e Bela e as crianças a agradecem. Leandra (Giovanna Grigio) afirma a Vanessa (Alinne Moraes) que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela. Peixe (Cauê Campos) conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos. Leandra se aconselha com Pérola (Renata Sorrah). Hanna (Pietra Quintela) se irrita com cobrança de Sílvia (Fernanda de Freitas) na aula de balé. Toy (Rodrigo Lelis) conta a Maike (Igor Jansen) que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen (Bia Santana) à feira, que monta uma barraca para vender roupa. Melinda propõe que Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Juarez (Milhem Cortaz) se desespera ao constatar a morte de Zé (Fábio Lago) e descarta a arma. Glorinha (Laura Luz) acredita que Ítalo (Fabrício Assis) esteja interessado em Hanna (Pietra Quintela). Iara (Noemia Oliveira) conta a Juarez que o assassino de Juli (Lucy Ramos) está preso. Leandra (Giovanna Grigio) comunica a Gabriel (Thiago Lacerda) que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas (Amaury Lorenzo) acalma Samuca (Kadu Spinola) durante uma crise e Bela (Sheron Menezzes) se encanta. Toy (Rodrigo Lelis) se irrita com a barraca de Suelen (Bia Santana) na feira. Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva) escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola (Renata Sorrah) durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira (Mauricio Mattar) e Vanessa (Alinne Moraes) anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.
Vanessa (Alinne Moraes) assume a presidência do hospital, e Pérola (Renata Sorrah) se decepciona com a filha. Dalila (Lívia Silva) comemora a reconciliação de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Gabriel (Thiago Lacerda) pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra (Giovanna Grigio) contra Bela (Sheron Menezzes). Ricardo (Paulo Vilhena) apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa. Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor (Lucas Leto) é rude com Leandra. Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) disputam a atenção de Melinda. Toy (Rodrigo Lelis) faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe (Cauê Campos) volta para a casa de Bela, e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira (Mauricio Mattar) juntos.
Vanessa (Alinne Moraes) tenta se explicar para Gabriel (Thiago Lacerda), que confronta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha (Laura Luz) é excluída por suas amigas da escola. Lucas (Amaury Lorenzo) chama Margô (Regiane Alves) para um café. Lia registra o comportamento diferente de Samuca (Kadu Spinola). Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia (Fernanda de Freitas) convida Margô para uma aula de balé. Hanna (Pietra Quintela) e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola (Renata Sorrah) para sair. Vanessa planeja tirar Bela (Sheron Menezzes) da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe (Cauê Campos) a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara (Noemia Oliveira) descobrem que Juli (Lucy Ramos) fez contato com Aroldo antes de seu acidente.
Bela (Sheron Menezzes) decide procurar Aroldo com as pistas deixadas por Juli (Lucy Ramos), sem avisar às crianças. Peixe (Cauê Campos) desconfia das intenções de Vanessa (Alinne Moraes). Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela preparam um jantar para as crianças, e Peixe e Glorinha (Laura Luz) conversam sobre o pai. Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) planejam a festa de renovação de votos. Toy (Rodrigo Lelis) acolhe Próspero (José de Abreu), que sente falta de Augusta. Vanessa assina os papéis do divórcio, mas insiste que ainda ama Gabriel (Thiago Lacerda). Toy pergunta a Juarez sobre Zé (Fábio Lago). Hanna (Pietra Quintela) enfrenta Sílvia (Fernanda de Freitas). Maike (Igor Jansen) ajuda Suelen (Bia Santana), que fica encantada. Glorinha flagra Peixe e Dalila (Lívia Silva) se beijando. Bela e Iara vão atrás de Aroldo.
Bela (Sheron Menezzes) e Iara (Noemia Oliveira) encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo, que, sem saber do paradeiro dele, aconselha as duas a desistirem de procurá-lo. Gabriel (Thiago Lacerda) abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital, e Vanessa (Alinne Moraes) ameaça seu cargo jurídico na instituição. Bela agradece a Gabriel por ter acolhido Peixe (Cauê Campos). Glorinha (Laura Luz) desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades. Bela conta a Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão das aulas, e Lucas confronta um dos integrantes do movimento criminoso do local. O diretor acaba cercado por uma quadrilha.