NOVELA DAS 7

Resumo de Por Você de 5 a 10 de outubro tem ameaça, demissão e flagra de Bela

Saiba o que vai acontecer na novela das 7 nesta semana

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:00

Resumo de Por Você de 5 a 10 de outubro tem ameaça, demissão e flagra de Bela Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:

5 (segunda-feira)

Lucas (Amaury Lorenzo) é agredido e ameaçado, mas Juarez (Milhem Cortaz) o socorre. Suelen (Bia Santana) fica confusa com seus sentimentos por Maike (Igor Jansen). Bela (Sheron Menezzes) cuida de Lucas, enquanto Vitor (Lucas Leto) recebe elogios de Ricardo (Paulo Vilhena). Pérola (Renata Sorrah) sai com Manoel. Leandra (Giovanna Grigio) convida Toy (Rodrigo Lelis) para acompanhá-la a um evento. Vanessa (Alinne Moraes) entrega a Giovana (Larissa Murai) uma lista de funcionários que serão demitidos do hospital. Vitor se automedica e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico, mas Bela ajuda o colega. Revoltada com a demissão em massa de funcionários, Bela decide se demitir diante de Vanessa.

Bela e Vanessa em Por Você 1 de 8

6 (terça-feira)

Bela (Sheron Menezzes) fica atordoada após pedir demissão do hospital e procura Gabriel (Thiago Lacerda) para pedir ajuda. Ele alerta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre as demissões articuladas por Vanessa (Alinne Moraes) e afirma que a saída da obstetra pode prejudicar a imagem da instituição. Enquanto isso, Toy (Rodrigo Lelis) vibra com a aproximação de Leandra (Giovanna Grigio), e Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor (Lucas Leto) confessa a Ricardo (Paulo Vilhena) que está usando medicamentos sem prescrição, e o cardiologista o faz prometer que vai parar com a automedicação. Hanna (Pietra Quintela) torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha (Laura Luz). Vanessa pede que Bela desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita voltar atrás com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Para completar, Peixe (Cauê Campos) anuncia que está namorando Dalila (Lívia Silva).

7 (quarta-feira)

Todos celebram o namoro de Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva). Vanessa (Alinne Moraes) comenta com Junqueira (Mauricio Mattar) seus planos de armar para que Bela (Sheron Menezzes) seja demitida. Dalila chama Suelen (Bia Santana) para uma conversa, explica sua relação com Peixe e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, o que irrita Dalva. Gabriel (Thiago Lacerda) tenta se aproximar de Bela, enquanto Próspero (José de Abreu) oferece um emprego a Dalva. Glorinha (Laura Luz) convida Hanna (Pietra Quintela) para ir à casa de Bela. Margô (Regiane Alves) faz uma aula de balé na academia de dança de Sílvia (Fernanda de Freitas). Pérola (Renata Sorrah) e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Ao descobrir que Hanna está na casa de Bela, Sílvia vai buscar a filha com Vanessa. Bela flagra Vanessa em seu quarto.

8 (quinta-feira)

Bela (Sheron Menezzes) conduz Vanessa (Alinne Moraes) e Sílvia (Fernanda de Freitas) para fora de sua casa e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola (Renata Sorrah), Leandra (Giovanna Grigio) e Manoel conversam de forma entrosada, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna (Pietra Quintela) por se aproximar de Glorinha (Laura Luz). Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) aproveitam a nova lua de mel. Gabriel (Thiago Lacerda) aconselha Peixe (Cauê Campos). Samuca (Kadu Spinola) sente saudades de Juli (Lucy Ramos), e Bela o anima ao preparar a fantasia para o dia da roupa maluca na escola. Giovana (Larissa Murai) revela a Guto (Gustavo Arthidoro) que o salvou da lista de demissões de Vanessa. Junqueira (Mauricio Mattar) humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike (Igor Jansen) se distrai com Suelen (Bia Santana), deixa os pastéis queimarem e é repreendido por Toy (Rodrigo Lelis). Em seguida, Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

9 (sexta-feira)

Guto (Gustavo Arthidoro) e Vanessa (Alinne Moraes) interrompem a briga entre Gabriel (Thiago Lacerda) e Junqueira (Mauricio Mattar). Leandra (Giovanna Grigio) conta a Vitor (Lucas Leto) que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez (Milhem Cortaz) sofre ao pensar no novo relacionamento entre Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva), por temer a reação do menino caso descubra um dia a verdade sobre o acidente de Juli (Lucy Ramos). Bela (Sheron Menezzes) e Samuca (Kadu Spinola) têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen (Bia Santana) acolhe Maike (Igor Jansen) após o desentendimento com Toy (Rodrigo Lelis), e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero (José de Abreu) que Orestes precisará se afastar da palhaçaria por alguns dias e que ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara (Noemia Oliveira) sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola (Renata Sorrah) inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se recusa a ser atendida por Bela no hospital.

10 (sábado)