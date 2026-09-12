NOVELA DAS 7

Resumo de Por Você: nos capítulos de 14 a 19 de setembro, Bela se entrega para Lucas e decide assumir presidência de hospital

Confira resumo semanal da novela das 7

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00

Bela aceita assumir a presidênci do hospital, e Vanessa se revolta em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

Nesta semana da novela Por Você, a vida de Bela chega cercada de boas notícias. Além da médica ser amada em ‘voz alta’ por Lucas, ela ainda é convidada a assumir a presidência do Hospital & Maternidade Luz. Confira resumo semanal, segundo o Gshow:

14 (segunda-feira)

Bela (Sheron Menezzes) e Lucas (Amaury Lorenzo) se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência. Vitor (Lucas Leto) prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo (Paulo Vilhena). Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila (Lívia Silva) e Peixe (Cauê Campos) se sentem atraídos. Dalila diz a Suelen (Bia Santana) que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom (Laura Chuff) é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo (Adanilo) agradece a Lucas. Iara (Noemia Oliveira) pede para conversar com Bela sobre Juarez (Milhem Cortaz). A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy (Rodrigo Lelis) se passa novamente por médico e conversa com Leandra (Giovanna Grigio). Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel (Thiago Lacerda) inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa (Alinne Moraes).

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

15 (terça-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) se revolta contra Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes). Junqueira (Mauricio Mattar) faz uma proposta de trabalho a Gabriel, e Leandra (Giovanna Grigio), Ricardo (Paulo Vilhena) e Pérola (Renata Sorrah) comemoram. Vanessa repreende Junqueira por se adiantar na proposta a Gabriel. Bela alerta Gabriel sobre as consequências de suas ações envolvendo Vanessa. Giovana (Larissa Murai) entrega a Vanessa as informações pedidas sobre os filhos de Juli (Lucy Ramos). Iara (Noemia Oliveira) comenta com Bela que acredita que Juarez (Milhem Cortaz) possa ter uma amante. Maike (Igor Jansen) ajuda Toy (Rodrigo Lelis) a estudar conceitos de medicina. Sabugo (Adanilo) encontra uma garrafa de cachaça na escola, e confronta Bezão. Dalila (Lívia Silva) incentiva Peixe (Cauê Campos) a retomar o namoro com Suelen (Bia Santana). Próspero (José de Abreu) provoca Clemente (Antonio Pitanga). Bela vai à praia com as crianças. Vanessa se aproxima de Peixe. Bela se desespera ao perder Samuca (Kadu Spinola) de vista na praia.

16 (quarta-feira)

Bela (Sheron Menezzes) encontra Samuca (Kadu Spinola) com Vanessa (Alinne Moraes) na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara (Noemia Oliveira) descobre que Juarez (Milhem Cortaz) trocou a senha de seu celular e comenta com Bela. Sílvia (Fernanda de Freitas) questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe (Cauê Campos) sobre a aproximação com Vanessa. Gabriel (Thiago Lacerda) desiste do trabalho com Junqueira (Mauricio Mattar) após descobrir que foi armação de Vanessa. Bezão e Enzo acreditam que Sabugo (Adanilo) os tenha denunciado para Margô (Regiane Alves) e Lucas (Amaury Lorenzo). Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola (Renata Sorrah) descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.

17 (quinta-feira)

Pérola (Renata Sorrah) discute com Vanessa (Alinne Moraes) e acaba desmaiando diante da filha, que pede socorro médico. Gabriel (Thiago Lacerda) diz a Peixe (Cauê Campos) que pode ajudar o rapaz. Bela (Sheron Menezzes) fala com a pediatra Íris sobre Samuca (Kadu Spinola). Ricardo (Paulo Vilhena) se responsabiliza pelo atendimento de Pérola. Vitor (Lucas Leto) avisa a Leandra (Giovanna Grigio) sobre a saúde de Pérola. Todos acabam descobrindo sobre a doença da empresária. Nelma conta a Próspero (José de Abreu) que o bar de Clemente (Antonio Pitanga) foi interditado pela vigilância sanitária. Clemente declara guerra a Próspero. Vanessa ameaça Giovana (Larissa Murai). Margô (Regiane Alves) revela a Lucas (Amaury Lorenzo) que foi agredida por Enzo. Sabugo (Adanilo) faz um discurso sobre os malefícios do álcool diante de Enzo e Bezão. Iara (Noemia Oliveira) encontra as peças roubadas de Zé (Fábio Lago) e confronta Juarez. Pérola implora para que Bela assuma a presidência do hospital.

18 (sexta-feira)

Bela (Sheron Menezzes) se surpreende com o pedido de Pérola (Renata Sorrah), quando Vanessa (Alinne Moraes) chega. Iara (Noemia Oliveira) se decepciona com Juarez (Milhem Cortaz) e pede para o marido deixar sua casa. Toy (Rodrigo Lelis) acredita que está conseguindo se aproximar de Leandra (Giovanna Grigio). Enzo pede perdão a Margô (Regiane Alves). Bela aceita assumir a presidência do hospital, e Pérola comemora. A empresária confidencia à obstetra que descobriu uma tentativa de golpe de Vanessa e Junqueira (Mauricio Mattar). Lucas (Amaury Lorenzo) ajuda Sabugo (Adanilo) a realizar o sonho de visitar sua cidade natal com Tom-Tom (Laura Chuff). Pérola anuncia ao Conselho a nova presidência do hospital, composta por Bela, com apoio de Gabriel (Thiago Lacerda) na governança e compliance. Vanessa se revolta contra Pérola. Iracema (Ana Rosa) recomenda sua sobrinha, Lia, para ajudar Bela nos cuidados com a casa. Glorinha (Laura Luz) é carinhosa com Bela. Peixe (Cauê Campos) aceita passar um período na casa de Ricardo (Paulo Vilhena), com Gabriel. Pérola aceita tratar sua doença por amor à neta, e Leandra se emociona. Gabriel descobre quem é o dono do carro que provocou a morte de Juli (Lucy Ramos).

19 (sábado)