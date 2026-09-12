NOVELA DAS 9

Resumo de 'Quem Ama Cuida' de 14 a 19 de setembro: Ademir é condenado, Heitor reaparece e final da semana revela segredo sobre Arthur

Confira os principais acontecimentos da novela entre segunda (14) e sábado (19), com a volta do personagem de Renato Góes e uma nova pista sobre a morte de Arthur Brandão

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:00

A condenação de Ademir, a volta de Heitor e os laudos originais de Arthur movimentam a semana de ‘Quem Ama Cuida’. Crédito: Reprodução

A semana de ‘Quem Ama Cuida’ será marcada pela condenação de Ademir, a volta de Heitor e uma descoberta que pode mudar os rumos da investigação sobre a morte de Arthur. Entre confrontos, vinganças e novos planos, Adriana também avança na disputa pelo controle da joalheria e termina os próximos capítulos diante de uma informação decisiva.

Segunda-feira (14)

Ademir decide fazer a própria defesa no julgamento, mas acaba condenado e agride Pedro após ouvir a sentença. Adriana comemora a prisão do advogado, embora fique preocupada com a situação de Pedro.

O capítulo ainda reserva uma grande revelação: Francesca conta a Otoniel que Heitor está vivo. Mais tarde, Adriana visita Ademir e afirma que foi responsável por sua prisão.

Terça-feira (15)

Adriana provoca Ademir ao revelar que incentivou Suely a denunciá-lo, enquanto Pedro alerta a empresária sobre o risco de perder a condicional. Paralelamente, Ulisses admite a Pilar que seu casamento com Fábia chegou ao fim.

Brigitte procura Ulisses, e Ademir, expulso da casa de Bruna, decide procurar Elisa. Nancy também alerta Lyris de que sua paixão por Ulisses pode atrapalhar os planos de vingança de Adriana.

Quarta-feira (16)

Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que foi ela quem armou para Ademir flagrar Dora e André juntos. Enquanto isso, Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

Adriana também decide assumir publicamente sua nova posição na joalheria durante a exposição em homenagem a Arthur. No fim, Otoniel conta a ela que Heitor está vivo, e Heitor surge no exterior durante uma viagem.

Quinta-feira (17)

Heitor continua longe do Brasil e comenta com peregrinos que não retorna ao país há muito tempo. Já em Salvador, Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná, enquanto Carolina percebe um possível clima entre Felipe e Mau Mau.

Ademir conta a Pilar que Adriana estaria por trás dos problemas que enfrentou nos últimos dias, e os dois passam a discutir uma maneira de colocar a empresária novamente na cadeia.

Sexta-feira (18)

Ademir e Adriana trocam ameaças, e ela chega a questioná-lo sobre uma possível participação na morte de Arthur. Em paralelo, Rosa revela a Adriana a existência de um documento sobre o pai de Brigitte que pode comprometer Pilar.

A pista leva Adriana a pedir que Lyris procure o documento na antiga casa da família Brandão. Ademir ainda descobre que os arquivos do perito foram vendidos e explica a Ulisses que ele precisará se divorciar de Fábia para tentar recuperar parte do dinheiro retirado da conta conjunta.

Sábado (19)

O mistério sobre a morte de Arthur ganha um novo capítulo. Bia e César encontram o laudo original da perícia, e Adriana descobre que César teve acesso aos documentos que podem ajudar a esclarecer o crime.

César manda uma mensagem para Adriana pedindo que ela vá até sua casa acompanhada de um advogado. Ao descobrir que os laudos originais foram encontrados, Adriana e Pedro percebem que a investigação pode tomar um novo rumo.