NOVELA DAS 9

Resumo de 'Quem Ama Cuida' de 21 a 26 de setembro: Adriana descobre novos laudos, Fábia revela caso com Arthur e mocinha vira sócia da joalheria

Capítulos mostram ainda Fábia confessando caso com Arthur e Pilar tramando contra Adriana

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Adriana encontra novas provas, Pedro pede revisão criminal e ela é apresentada como nova sócia da joalheria em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

A próxima semana de Quem Ama Cuida será marcada por descobertas capazes de mudar os rumos da história. Entre segunda-feira (21) e sábado (26), Adriana avançará sobre os negócios da família Brandão, enquanto novas informações sobre a morte de Arthur poderão ajudar a personagem a provar sua inocência.

Na segunda-feira (21), Adriana e Ademir ficarão frente a frente e trocarão ameaças. A situação ficará ainda mais tensa quando ela perguntar se ele foi responsável pela morte de Arthur. Paralelamente, Rosa descobrirá que o documento do pai de Brigitte pode comprometer Pilar e avisará Adriana sobre a possível localização do material.

Já na terça-feira (22), uma descoberta importante movimentará a trama. Adriana e Pedro encontrarão os laudos originais da perícia sobre a morte de Arthur, depois que César localizar os documentos do perito Dalto. A informação poderá colocar em dúvida a versão apresentada anteriormente no tribunal.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

A história ganhará um novo elemento na quarta-feira (23). Fábia confessará a Pilar que teve um caso com Arthur. Ao analisar os documentos encontrados, Pedro também perceberá que existe uma informação que nunca foi mencionada na perícia apresentada no julgamento. Diante disso, ele pedirá a revisão criminal para tentar inocentar Adriana da morte de Arthur.

Na quinta-feira (24), Adriana começará a receber apoio para enfrentar a família Brandão. Dora aceitará ajudá-la na disputa, enquanto Pilar reagirá ao encontrar a rival no escritório de Pedro. Em outra frente, Rafael pedirá Andréa em casamento, provocando uma reação negativa de Pilar.

A sexta-feira (25) será de confronto. Adriana enfrentará Pilar após ser acusada de assassina, enquanto Andréa receberá o pedido de casamento de Rafael e será ameaçada por Pilar. Fábia também recorrerá a Ademir e pedirá que ele a represente no divórcio.

O grande acontecimento da semana ficará para o sábado (26). Durante o evento em homenagem a Arthur, Nancy apresentará Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, surpreendendo os presentes. Tiago recusará uma aliança com Pilar e ainda cogitará vender sua participação para Adriana.

Depois de assumir seu espaço na empresa, Adriana avisará Ingrid que contratou um auditor para investigar a joalheria. Pilar, por sua vez, convocará Tom para uma missão contra a nova sócia.

A semana ainda terá outra revelação importante: Edvaldo levantará a suspeita de que Diná pode ter tido um caso com Arthur, acrescentando mais uma possibilidade ao mistério que envolve a morte do personagem.