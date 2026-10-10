NOVELA DAS 9

Resumo de 'Quem Ama Cuida' de capítulos de 12 a 17 de outubro tem atentado, passado revelado e retorno triunfal

Entre 12 e 17 de outubro, Adriana salva o advogado de uma armadilha, descobre novas pistas sobre Diná e prepara uma revelação que pode abalar a família de Arthur.

Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:00

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana de Quem Ama Cuida será marcada por uma tentativa de assassinato, segredos do passado e uma aparição capaz de mudar os rumos da trama. Entre segunda-feira (12) e sábado (17), Pedro será vítima de um atentado planejado por Tom a mando de Pilar, mas Adriana conseguirá salvá-lo. A vilã, que acredita ter eliminado o advogado, ficará em choque ao descobrir que ele sobreviveu.

Segunda-feira (12)

Pilar cobra de Tom que cumpra a missão contra Pedro. O capanga instala um rastreador no carro do advogado e passa a segui-lo com seus comparsas. Iuri desconfia dos planos da vilã e alerta Adriana, enquanto André aceita investigar o passado de Diná a pedido de Pedro. Em outra frente, Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou em casa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Terça-feira (13)

Pedro encontra o rastreador no veículo, mas não consegue evitar a emboscada. Tom provoca uma colisão que faz o carro do advogado sair da pista. Adriana e Iuri acompanham a ação, e a protagonista consegue salvar Pedro. Convencido de que cumpriu a missão, Tom avisa Pilar que o serviço foi feito.

Quarta-feira (14)

Pilar comemora o que acredita ser a morte de Pedro, mas a celebração não dura muito. O advogado sobrevive ao acidente e informa ao pai que sofreu um atentado. Ao vê-lo vivo, a vilã fica assustada. Enquanto isso, Elenice confronta Tom, e Ademir sugere que os dois deixem o país.

Quinta-feira (15)

Adriana conta a Heitor como era a relação de Arthur com os familiares antes da morte dele. Pedro começa a suspeitar que Pilar esteja por trás do atentado e divide suas desconfianças com a protagonista. O advogado também confronta Tom. Paralelamente, Carmita descobre que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres e a pressiona a assinar o divórcio.

Sexta-feira (16)

Tom revela a Pedro que Pilar pediu a Ademir que o subornasse durante o julgamento de Adriana. A informação reforça as suspeitas sobre o envolvimento da vilã na tentativa de assassinato. Heitor conta a Pedro que pretende aparecer diante da família Brandão no dia do resultado da auditoria. Adriana avisa Pilar que o documento está pronto e afirma que fará questão de apresentá-lo aos familiares.

Sábado (17)

Os segredos começam a vir à tona. André conta a Pedro e Adriana o que descobriu sobre o passado de Diná, enquanto Iuri revela que Pilar e Tom mantêm um caso. Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai.

O momento mais aguardado acontece na reunião sobre a auditoria: Adriana anuncia a presença de Heitor diante da família Brandão. O retorno do personagem promete mexer com os planos de Pilar e abrir uma nova frente na busca pela verdade sobre a morte de Arthur.