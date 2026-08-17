NOVELA

Resumo do capítulo desta terça (18) de Além do Tempo

Emília ignora jantar preparado pela mãe, enquanto Lívia compra presente para a empresária sem saber que objeto pertenceu à avó

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:18

Além do Tempo Crédito: Reprodução

No capítulo de Além do Tempo desta terça-feira (18), Vitória (Irene Ravache) enfrentará um dos momentos mais difíceis de sua história. Depois de preparar a casa para receber Emília (Ana Beatriz Nogueira) e o prefeito para um jantar, ela será surpreendida por um oficial de Justiça, que avisará que precisará deixar a residência.

Antes disso, Vitória admirará uma fotografia de Emília ainda criança enquanto aguarda a chegada da filha. A empresária, porém, ignorará o jantar preparado pela mãe. Desesperada com a situação, Vitória tentará conversar com Emília.

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Enquanto isso, Lívia (Alinne Moraes) comprará, sem saber, um antigo anel que pertenceu a Vitória. Ela pretende presentear Emília, sem imaginar a história por trás do objeto.

Lívia e Anita (Letícia Persiles) também estranharão o comportamento de Emília. A empresária estará cada vez mais distante, enquanto Lívia e Felipe (Rafael Cardoso) ficarão constrangidos ao se encontrarem. Melissa (Paolla Oliveira) perceberá a situação.

Em outro núcleo da trama, Zilda (Nívea Maria) comentará com Felipe que acredita que o sofrimento de Alex (Kadu Schons) possa estar relacionado a outras vidas.

Raul (Val Perré) ligará para Gema (Louise Cardoso). Já Queiroz (Zé Carlos Machado) contratará Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) para trabalhar na agência de turismo, decisão que desagradará Gema. Chico (João Gabriel D'Aleluia), por sua vez, ouvirá Queiroz ameaçar mandá-lo para um orfanato.