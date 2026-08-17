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Resumo do capítulo desta terça (18) de Além do Tempo

Emília ignora jantar preparado pela mãe, enquanto Lívia compra presente para a empresária sem saber que objeto pertenceu à avó

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:18

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

No capítulo de Além do Tempo desta terça-feira (18), Vitória (Irene Ravache) enfrentará um dos momentos mais difíceis de sua história. Depois de preparar a casa para receber Emília (Ana Beatriz Nogueira) e o prefeito para um jantar, ela será surpreendida por um oficial de Justiça, que avisará que precisará deixar a residência.

Antes disso, Vitória admirará uma fotografia de Emília ainda criança enquanto aguarda a chegada da filha. A empresária, porém, ignorará o jantar preparado pela mãe. Desesperada com a situação, Vitória tentará conversar com Emília.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Enquanto isso, Lívia (Alinne Moraes) comprará, sem saber, um antigo anel que pertenceu a Vitória. Ela pretende presentear Emília, sem imaginar a história por trás do objeto.

Lívia e Anita (Letícia Persiles) também estranharão o comportamento de Emília. A empresária estará cada vez mais distante, enquanto Lívia e Felipe (Rafael Cardoso) ficarão constrangidos ao se encontrarem. Melissa (Paolla Oliveira) perceberá a situação.

Em outro núcleo da trama, Zilda (Nívea Maria) comentará com Felipe que acredita que o sofrimento de Alex (Kadu Schons) possa estar relacionado a outras vidas.

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Raul (Val Perré) ligará para Gema (Louise Cardoso). Já Queiroz (Zé Carlos Machado) contratará Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) para trabalhar na agência de turismo, decisão que desagradará Gema. Chico (João Gabriel D'Aleluia), por sua vez, ouvirá Queiroz ameaçar mandá-lo para um orfanato.

Anita ficará surpresa com o comprometimento de Roberto (Romulo Estrela) com seus pacientes. Os capítulos de Além do Tempo estão sujeitos a alterações da Globo sem aviso prévio.

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