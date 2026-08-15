NOVELA

Resumo 'Por Você': capítulos da semana de 17 a 21 de agosto terão acidente, morte e promessa que muda a vida de Bela

Novela das 7 começa com uma tragédia que fará a obstetra assumir os quatro filhos de Juli, enquanto conflitos no hospital e uma denúncia aumentam a tensão

Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00

Bela, em Por Você Crédito: Reprodução

Estreia hoje, nesta segunda-feira (17), a nova novela das 7 da Globo: Por Você. A trama, que chega para substituir Coração Acelerado na faixa das 19h foi escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, e chega à programação com uma história marcada por romance, conflitos familiares e reviravoltas, tendo Bela como protagonista.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

17 de agosto, segunda-feira

Bela promete a Juli que vai buscar Samuca na escola, mas precisa mudar os planos ao encontrar uma grávida prestes a dar à luz dentro de um mercado. A obstetra decide encaminhar a paciente para o hospital particular de Vanessa, provocando a irritação da herdeira. Pérola, porém, apoia a decisão da médica. Enquanto isso, Peixe reclama da ausência de Bela na rotina dele e dos irmãos. Pérola e Vanessa entram em conflito por causa da sucessão na presidência do hospital, e Vanessa chega a cogitar a demissão da obstetra. Peixe acompanha Dalila até a escola, enquanto Iara e Juarez convidam Juli para jantar. Gabriel relembra o período em que foi noivo de Bela, que depois vai ao departamento de trânsito buscar o carro acompanhada da amiga. Vanessa também terá um desentendimento com Gabriel. Mais tarde, Juarez provoca um acidente de carro e foge sem ajudar as vítimas. Pouco depois, Bela e Juli sofrem uma batida e capotam. A técnica de enfermagem fica gravemente ferida e, antes de morrer, pede que Bela cuide de seus filhos.

18 de agosto, terça-feira

Bela ficará arrasada ao saber da morte de Juli. Lucas será avisado sobre a situação de Glorinha, Ítalo, Peixe e Samuca e levará os quatro ao hospital. É lá que os irmãos descobrirão que a mãe morreu. Peixe reagirá com revolta contra Bela, enquanto Lucas conhecerá a obstetra e tentará confortá-la. Paralelamente, Leandra sentirá a falta de atenção de Vanessa e encontrará apoio em Gabriel. Vanessa seguirá com os preparativos para inaugurar uma nova ala do hospital. Toy ficará encantado por Leandra, enquanto Bela pedirá ajuda a Gabriel para descobrir quem provocou o acidente. Juarez continuará atormentado pela culpa por ter deixado o local da batida. Pérola, Gabriel e Giovana tentarão convencer Vanessa a cancelar a inauguração por causa da morte de Juli. Diante da situação, Peixe decidirá assumir a responsabilidade pelos irmãos e rejeitará a ajuda de Bela. A obstetra, porém, comunicará que pretende cuidar dele e das outras crianças.

19 de agosto, quarta-feira

Dulce ficará surpresa ao chegar à casa de Bela e encontrar os filhos de Juli. Aos poucos, a obstetra começará a entender o tamanho da responsabilidade que assumiu depois de prometer cuidar das crianças. Juarez entrará em desespero ao concluir que é o responsável pela morte de Juli. Enquanto isso, Dalva e Neiva suspirarão por Ricardo, e Toy confessará a Próspero que está encantado por Leandra. No hospital, Vitor e Leandra trocarão carinhos. Gabriel ajudará Bela com as crianças, enquanto Peixe decidirá voltar para casa. Os irmãos dele, porém, continuarão na companhia da obstetra. Vanessa sentirá ciúmes da proximidade entre Gabriel e Bela e encontrará uma mensagem suspeita de Pérola para ele. Lucas dará apoio à obstetra, enquanto Dalila garantirá que não pretende abandonar Peixe. Bela também irá à casa de Iara e afirmará a Juarez que descobrirá quem foi o responsável pela morte de Juli.

20 de agosto, quinta-feira

Bela comentará com Iara que Juarez está abatido. A médica tentará adaptar sua rotina à nova realidade com as crianças e contará com o apoio de Glorinha. Peixe voltará para a casa de Bela, que levará os irmãos para a escola. Samuca enfrentará dificuldades no ambiente escolar, e Ítalo tentará ajudá-lo. Enquanto isso, Vanessa encontrará uma maneira de prejudicar Bela no hospital ao incentivar uma paciente a fazer uma reclamação contra a obstetra na ouvidoria. Juarez, ainda escondendo a verdade, decidirá não contar à mulher e à filha que esteve envolvido no acidente que matou Juli. Bela ficará emocionada com o apoio recebido de Gabriel. Em outro núcleo, Próspero e Clemente discutirão até que Toy intervenha. Vanessa ouvirá uma conversa entre Gabriel e Pérola na qual a médica afirma que Bela seria a pessoa adequada para assumir a presidência do hospital.

21 de agosto, sexta-feira

A relação entre Vanessa e Bela ficará ainda mais complicada. Vanessa perderá a paciência com a obstetra e a tratará mal, enquanto Pérola contará a Bela que tem planos para ela dentro do hospital. Vanessa será tomada por lembranças dolorosas ao recordar como perdeu o filho no passado e voltará a direcionar acusações contra Bela. Enquanto conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli, Bela também verá Ítalo sofrer durante uma aula de judô e sentir a falta da mãe. Zé fará uma negociação com Juarez, que continuará tentando esconder sua participação no acidente. Dalila, por sua vez, começará a investir nas redes sociais. Dulce pedirá demissão a Bela, enquanto Lucas alertará a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola. Depois, Bela e Peixe chegarão a um acordo. O capítulo ainda terá um avanço importante na relação entre Bela e Lucas: os dois se beijarão.

22 de agosto, sábado