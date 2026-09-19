Resumo Por Você: capítulos da semana de 21 a 26 de setembro tem primeiro beijo de Dalila e Peixe, Junqueira e Vanessa juntos e intrigas

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Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:30
Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:
Junqueira (Mauricio Mattar) insiste em passar a noite com Vanessa (Alinne Moraes), e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela (Sheron Menezzes) da presidência do hospital. A obstetra descobre que Iara (Noemia Oliveira) colocou Juarez (Milhem Cortaz) para fora de casa. Margô (Regiane Alves) parabeniza Lucas (Amaury Lorenzo) por seu trabalho na escola. Vitor (Lucas Leto) se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe (Cauê Campos) está na casa de Gabriel (Thiago Lacerda). Próspero (José de Abreu) disfarça para Melinda (atriz não identificada no elenco consultado) seu descontentamento com Clemente (Antonio Pitanga). Hanna (Pietra Quintela) se incomoda com a pressão de Sílvia (Fernanda de Freitas). Ítalo (Fabrício Assis) e Glorinha (Laura Luz) acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé (Fábio Lago) e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada, e Nelma (atriz não identificada no elenco consultado) pede socorro a Bela.
Peixe e os irmãos em Por Você
Bela (Sheron Menezzes), Vitor (Lucas Leto) e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez (Milhem Cortaz) devolve as peças de Zé (Fábio Lago), e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero (José de Abreu) se surpreende ao ver Melinda com Clemente (Antonio Pitanga). Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe (Cauê Campos) é carinhoso com Suelen (Bia Santana), e Dalila (Lívia Silva) o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa (Alinne Moraes) destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.
Bela (Sheron Menezzes) suspende Vanessa (Alinne Moraes) e a afasta temporariamente do hospital. Lucas (Amaury Lorenzo) descobre que Peixe (Cauê Campos) está morando com Gabriel (Thiago Lacerda) e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado. Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila (Lívia Silva). Iara (Noemia Oliveira) sente falta de Juarez (Milhem Cortaz). Vanessa discute com Giovana (Larissa Murai). Pérola (Renata Sorrah) lamenta o conflito entre Bela e Vanessa. Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema (Ana Rosa). Dalva oferece ajuda para Próspero (José de Abreu) se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira (Mauricio Mattar) para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.
Peixe (Cauê Campos) socorre Juarez (Milhem Cortaz) e liga para Bela (Sheron Menezzes). Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Lívia Silva) visitam Juarez no hospital e o acompanham de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez e conta ao menino sobre a chegada de Lia. Alencar sugere uma nova medicação para Vitor (Lucas Leto). Farmacêutica alerta Ricardo (Paulo Vilhena) sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois. Toy (Rodrigo Lelis) nota o interesse de Próspero (José de Abreu) por Melinda. Margô (Regiane Alves) admira Lucas (Amaury Lorenzo). Pérola (Renata Sorrah) lamenta o caráter de Vanessa (Alinne Moraes) com Iracema (Ana Rosa). Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen (Bia Santana) que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana (Larissa Murai).
Vanessa (Alinne Moraes) ameaça Giovana (Larissa Murai) e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva) decidem namorar escondidos. Gabriel (Thiago Lacerda) comemora com Peixe seu namoro com Dalila. Bela (Sheron Menezzes) dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen (Bia Santana). Lucas (Amaury Lorenzo) comenta com Margô (Regiane Alves) que não está conseguindo localizar Enzo. Leandra (Giovanna Grigio) apresenta Toy (Rodrigo Lelis) para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo. Zé (Fábio Lago) é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia (Fernanda de Freitas) aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola (Renata Sorrah) conhece Manoel. Juarez (Milhem Cortaz) pede uma nova chance a Iara (Noemia Oliveira). Zé se aproxima de Bela.
Zé (Fábio Lago), se apresentando como Carlos, sonda Bela (Sheron Menezzes) sobre o acidente que vitimou Juli (Lucy Ramos). Iara (Noemia Oliveira) aceita dar uma nova chance a Juarez (Milhem Cortaz). Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas (Amaury Lorenzo) por insistir por seu retorno à escola. Melinda comenta com Próspero (José de Abreu) sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra (Giovanna Grigio) conversam sobre suas famílias. Vanessa (Alinne Moraes) convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.