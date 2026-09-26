NOVELA DAS P

Resumo 'Quem Ama Cuida' de 28/09 a 03/10/2026: Heitor reaparece vivo e surpreende Adriana em semana de grandes reviravoltas

Entre 28 de setembro e 3 de outubro, novela terá investigação sobre a herança de Adriana, prisão de Tom, crise no noivado de Rafael e Andréa e revelação sobre a morte de Arthur

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:51

Heitor reaparece vivo no exterior e pode mudar os rumos de ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana será marcada por segredos do passado vindo à tona em “Quem Ama Cuida”. Entre segunda-feira (28) e sábado (3), Adriana ganhará espaço na disputa pelo controle da joalheria, enquanto Pilar tentará descobrir a origem do dinheiro da rival. O maior choque, porém, acontece nos capítulos finais da semana, quando Heitor Brandão reaparece vivo.

Logo no início, Pilar coloca Tom para investigar como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. A vilã descobre que a rival recebeu uma herança de Arthur e pede a Ademir que tente anular a doação feita pelo irmão. Paralelamente, Adriana avisa Nancy que pretende se aliar a Tiago e começa a considerar a possibilidade de assumir a presidência da joalheria.

Tom é preso e Heitor reaparece

A investigação de Pilar provoca novos conflitos. Tom aceita uma missão contra Adriana, mas acaba preso após um episódio envolvendo Elenice. Cléber ajuda a personagem, enquanto Rosa se preocupa com o desaparecimento dos dois.

A grande virada acontece quando Pedro recebe a visita de Heitor Brandão, que afirma querer descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. O personagem pede segredo e revela que deseja entender o que realmente aconteceu com o pai.

No capítulo de sexta-feira (2), Heitor observa Pilar sem ser visto. Depois, Pedro conta a Adriana que Heitor está vivo, deixando a protagonista surpresa. No sábado, Pedro finalmente apresenta os dois.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Noivado de Rafael e Andréa entra em crise

A relação de Rafael e Andréa também passa por uma reviravolta. Pilar decide organizar o jantar de noivado do casal e investiga a vida da jovem, descobrindo que ela não tem família e é sustentada pelo ex-marido, Joel.

A situação piora quando Adriana entra na casa de Pilar para defender Joel. Depois de entregar o anel de noivado a Rafael, Andréa afirma que os dois precisam de um tempo.

Outros mistérios movimentam a trama

Enquanto Adriana avança na disputa pela joalheria, Otoniel descobre que Francesca foi assassinada. A personagem ainda volta a aparecer para Pilar, que se assusta com a presença dela.

César continua buscando respostas sobre o pai e recebe de Otoniel o conselho para não abandonar a procura pela verdade. Já Pedro descobre novos caminhos para a investigação ao receber um telegrama misterioso.

No núcleo amoroso, Ulisses e Lyris se beijam, enquanto ele rejeita o relacionamento de Carolina com Patrick e manda o rapaz ficar longe dela. Mau Mau, por sua vez, continua escondendo de Felipe que é irmão de Adriana.