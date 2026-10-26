Resumo Quem Ama Cuida: no capítulo de segunda (26/10), Adriana invade apartamento de Pilar e dá tapa na rival após ser absolvida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:02
A vingança de Adriana (Leticia Colin) promete movimentar o capítulo desta segunda-feira (26) de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da TV Globo. Depois de ser absolvida e se livrar das restrições judiciais, a fisioterapeuta decide acertar as contas com Pilar (Isabel Teixeira) e invade o apartamento da rival para confrontá-la.
Sem dar espaço para explicações, Adriana surpreende Pilar com um tapa no rosto enquanto ela ainda está acordando. A provocação desencadeia uma briga entre as duas, que partem para a agressão física e precisam ser separadas por Iuri e Edvaldo (Guilherme Piva).
Elenco de Quem Ama Cuida muda o visual
Pilar tenta intimidar a adversária, afirmando que Adriana não deveria provocar alguém que já conheceu o inferno. A ameaça, porém, não surte efeito. Determinada a cobrar tudo o que sofreu desde que se envolveu com a família Brandão, a fisioterapeuta não recua diante da rival.
Enquanto as duas protagonizam o confronto, um novo detalhe sobre a morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) promete complicar ainda mais a investigação. Adriana chama atenção para o desaparecimento de um castiçal de prata da residência, objeto utilizado no assassinato do empresário.
Edvaldo também pode ter informações importantes para esclarecer o crime. O mordomo revela a Heitor que vem registrando anotações desde a morte do antigo patrão, levantando a possibilidade de que tenha observado acontecimentos decisivos para a investigação.
As suspeitas sobre o assassinato continuam provocando conflitos entre os integrantes da família. Silvana e Fábia trocam acusações e apontam uma à outra como possíveis responsáveis pela morte de Arthur. Em outra conversa, Fábia faz uma revelação a Dora: ela manteve um relacionamento amoroso com o empresário.
O capítulo ainda reserva uma descoberta para Pedro (Chay Suede). Ao acompanhar Adriana até a casa de Elenice, ele reconhece uma tatuagem no braço de Tom, detalhe que pode ganhar importância nos próximos acontecimentos.
Rafael, por sua vez, surpreende César comemorando ao lado de Adriana, Pedro e Bia, enquanto Zeni procura Pilar.