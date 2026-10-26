NOVELA

Resumo Quem Ama Cuida: no capítulo de segunda (26/10), Adriana invade apartamento de Pilar e dá tapa na rival após ser absolvida

Confronto entre as duas termina em agressão física no capítulo desta segunda-feira (26); desaparecimento de arma do crime também movimenta a novela

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:02

Crédito: Divulgação/TV Globo

A vingança de Adriana (Leticia Colin) promete movimentar o capítulo desta segunda-feira (26) de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da TV Globo. Depois de ser absolvida e se livrar das restrições judiciais, a fisioterapeuta decide acertar as contas com Pilar (Isabel Teixeira) e invade o apartamento da rival para confrontá-la.

Sem dar espaço para explicações, Adriana surpreende Pilar com um tapa no rosto enquanto ela ainda está acordando. A provocação desencadeia uma briga entre as duas, que partem para a agressão física e precisam ser separadas por Iuri e Edvaldo (Guilherme Piva).

Elenco de Quem Ama Cuida muda o visual 1 de 7

Pilar tenta intimidar a adversária, afirmando que Adriana não deveria provocar alguém que já conheceu o inferno. A ameaça, porém, não surte efeito. Determinada a cobrar tudo o que sofreu desde que se envolveu com a família Brandão, a fisioterapeuta não recua diante da rival.

Enquanto as duas protagonizam o confronto, um novo detalhe sobre a morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) promete complicar ainda mais a investigação. Adriana chama atenção para o desaparecimento de um castiçal de prata da residência, objeto utilizado no assassinato do empresário.

Edvaldo também pode ter informações importantes para esclarecer o crime. O mordomo revela a Heitor que vem registrando anotações desde a morte do antigo patrão, levantando a possibilidade de que tenha observado acontecimentos decisivos para a investigação.

As suspeitas sobre o assassinato continuam provocando conflitos entre os integrantes da família. Silvana e Fábia trocam acusações e apontam uma à outra como possíveis responsáveis pela morte de Arthur. Em outra conversa, Fábia faz uma revelação a Dora: ela manteve um relacionamento amoroso com o empresário.

O capítulo ainda reserva uma descoberta para Pedro (Chay Suede). Ao acompanhar Adriana até a casa de Elenice, ele reconhece uma tatuagem no braço de Tom, detalhe que pode ganhar importância nos próximos acontecimentos.