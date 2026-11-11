Retocar apenas a raiz do cabelo branco: especialistas revelam por que tintura pode evitar danos, ressecamento e pontas escurecidas

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:23
Você costuma pintar o cabelo inteiro sempre que os fios brancos começam a aparecer? Esse hábito pode estar fazendo mais mal do que parece ao comprimento das madeixas.
A manutenção da coloração não precisa envolver todos os fios a cada aplicação. Na maioria das situações, o crescimento natural faz com que os cabelos brancos apareçam primeiro na raiz, enquanto o restante continua com a pigmentação da última tintura.
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Por isso, concentrar o retoque na parte crescida pode ser uma alternativa para evitar o excesso de química, preservar o brilho e impedir que as pontas fiquem com aparência opaca.
Existe uma explicação simples para esse fenômeno. Os fios brancos surgem quando há redução da produção de melanina, pigmento responsável pela cor natural do cabelo.
Quando uma pessoa colore as madeixas, a tintura altera a aparência dos fios que recebem o produto, mas não modifica a cor do cabelo que ainda vai crescer.
Assim, conforme os meses passam, a raiz natural começa a aparecer, formando aquela faixa branca ou grisalha próxima ao couro cabeludo.
É justamente nessa região que a manutenção precisa se concentrar. Aplicar novamente a coloração em todo o comprimento pode fazer com que áreas que já receberam pigmento acumulem ainda mais química.
A vontade de manter uma cor uniforme pode levar muita gente a repetir a aplicação da tintura da raiz até as pontas. O problema é que o comprimento nem sempre precisa receber uma nova dose de coloração.
A sobreposição frequente pode escurecer os fios, comprometer o brilho e deixar as pontas com aparência ressecada ou opaca.
Em cabelos longos ou porosos, esse cuidado merece ainda mais atenção, já que as áreas mais antigas podem apresentar maior desgaste.
A aplicação localizada exige atenção para alcançar os fios brancos sem espalhar desnecessariamente a mistura pelo restante do cabelo.
Alguns cuidados ajudam nesse processo:
A divisão em mechas finas também ajuda a distribuir o produto com mais precisão.
Nem toda coloração apresenta o mesmo resultado em cabelos grisalhos. A escolha depende da altura do tom, do reflexo desejado e da quantidade de fios sem pigmentação.
O profissional pode combinar bases naturais com reflexos dourados, acobreados ou frios para alcançar a tonalidade pretendida.
Outro detalhe importante é observar se existe diferença de cor entre a raiz, o comprimento e as pontas. Essa avaliação ajuda a evitar resultados desiguais, como uma raiz muito clara ou uma faixa mais escura no restante do cabelo.
Mas isso significa que as pontas nunca mais precisam receber tintura? Não exatamente.
Existem situações em que a renovação da cor é necessária, principalmente quando o comprimento apresenta desbotamento, manchas ou reflexos diferentes da raiz.
Nesses casos, o cabeleireiro pode recorrer a uma tonalização ou a uma técnica de emulsão para recuperar a aparência da cor.
A diferença é que essa etapa não precisa ser repetida automaticamente em todas as manutenções. Primeiro, o profissional avalia a necessidade real de corrigir o comprimento.
Mesmo quando o retoque acontece apenas na raiz, a tintura permanente exige alguns cuidados para reduzir o risco de reações e danos aos fios.
Entre as recomendações estão:
O histórico de procedimentos químicos também deve ser considerado antes de escolher uma nova fórmula.