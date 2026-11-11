BELEZA

Retocar apenas a raiz do cabelo branco: especialistas revelam por que tintura pode evitar danos, ressecamento e pontas escurecidas

Pintar todo o comprimento sempre que os fios brancos aparecem pode provocar sobreposição de química e comprometer a aparência do cabelo



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:23

O retoque concentrado na raiz ajuda a preservar o comprimento, manter a cor uniforme e evitar o acúmulo desnecessário de tintura Crédito: Pexels

Você costuma pintar o cabelo inteiro sempre que os fios brancos começam a aparecer? Esse hábito pode estar fazendo mais mal do que parece ao comprimento das madeixas.

A manutenção da coloração não precisa envolver todos os fios a cada aplicação. Na maioria das situações, o crescimento natural faz com que os cabelos brancos apareçam primeiro na raiz, enquanto o restante continua com a pigmentação da última tintura.

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Por isso, concentrar o retoque na parte crescida pode ser uma alternativa para evitar o excesso de química, preservar o brilho e impedir que as pontas fiquem com aparência opaca.

Por que os cabelos brancos aparecem primeiro na raiz?

Existe uma explicação simples para esse fenômeno. Os fios brancos surgem quando há redução da produção de melanina, pigmento responsável pela cor natural do cabelo.

Quando uma pessoa colore as madeixas, a tintura altera a aparência dos fios que recebem o produto, mas não modifica a cor do cabelo que ainda vai crescer.

Assim, conforme os meses passam, a raiz natural começa a aparecer, formando aquela faixa branca ou grisalha próxima ao couro cabeludo.

É justamente nessa região que a manutenção precisa se concentrar. Aplicar novamente a coloração em todo o comprimento pode fazer com que áreas que já receberam pigmento acumulem ainda mais química.

O que acontece quando você pinta o cabelo inteiro toda vez?

A vontade de manter uma cor uniforme pode levar muita gente a repetir a aplicação da tintura da raiz até as pontas. O problema é que o comprimento nem sempre precisa receber uma nova dose de coloração.

A sobreposição frequente pode escurecer os fios, comprometer o brilho e deixar as pontas com aparência ressecada ou opaca.

Em cabelos longos ou porosos, esse cuidado merece ainda mais atenção, já que as áreas mais antigas podem apresentar maior desgaste.

Como fazer o retoque de raiz corretamente?

A aplicação localizada exige atenção para alcançar os fios brancos sem espalhar desnecessariamente a mistura pelo restante do cabelo.

Alguns cuidados ajudam nesse processo:

Divida o cabelo em quatro partes: a separação facilita a visualização das regiões que precisam de cobertura

Comece pelas áreas mais brancas: regiões com maior concentração de fios sem pigmentação podem exigir atenção especial

Utilize a proporção correta: respeite a quantidade de coloração e oxidante indicada pelo fabricante

Controle o tempo de pausa: não deixe o produto agir por mais tempo do que o recomendado

Evite levar a tintura até as pontas: o comprimento não precisa receber pigmento novamente em todas as aplicações

A divisão em mechas finas também ajuda a distribuir o produto com mais precisão.

Como escolher a tintura certa para cobrir os fios brancos?

Nem toda coloração apresenta o mesmo resultado em cabelos grisalhos. A escolha depende da altura do tom, do reflexo desejado e da quantidade de fios sem pigmentação.

O profissional pode combinar bases naturais com reflexos dourados, acobreados ou frios para alcançar a tonalidade pretendida.

Outro detalhe importante é observar se existe diferença de cor entre a raiz, o comprimento e as pontas. Essa avaliação ajuda a evitar resultados desiguais, como uma raiz muito clara ou uma faixa mais escura no restante do cabelo.

Quando é necessário pintar o comprimento novamente?

Mas isso significa que as pontas nunca mais precisam receber tintura? Não exatamente.

Existem situações em que a renovação da cor é necessária, principalmente quando o comprimento apresenta desbotamento, manchas ou reflexos diferentes da raiz.

Nesses casos, o cabeleireiro pode recorrer a uma tonalização ou a uma técnica de emulsão para recuperar a aparência da cor.

A diferença é que essa etapa não precisa ser repetida automaticamente em todas as manutenções. Primeiro, o profissional avalia a necessidade real de corrigir o comprimento.

Cuidados importantes antes de aplicar a coloração

Mesmo quando o retoque acontece apenas na raiz, a tintura permanente exige alguns cuidados para reduzir o risco de reações e danos aos fios.

Entre as recomendações estão:

Fazer a prova de toque conforme as instruções do fabricante

Utilizar luvas durante o preparo e a aplicação

Proteger a pele ao redor da testa e das orelhas

Respeitar o tempo de ação indicado na embalagem

Enxaguar completamente os cabelos

Utilizar produtos adequados para a manutenção de fios coloridos