Revelada causa da morte de RJ Mitte, ator de Breaking Bad, aos 34 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:31
Um relatório oficial da investigação sobre a morte de RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", revelou a causa do falecimento do ator. O artista morreu aos 34 anos, em 12 de outubro, no Texas, Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site Page Six.
De acordo com o documento, Mitte foi declarado morto às 13h32 daquele dia. O relatório confirmou que o ator morreu por suicídio.
RJ Mitte
Carreira de RJ Mitte
RJ Mitte ficou conhecido mundialmente ao interpretar Walter "Flynn" White Jr., filho do protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston, em "Breaking Bad". O ator participou de 56 episódios da produção, exibida originalmente entre 2008 e 2013.
Assim como seu personagem na série, Mitte tinha paralisia cerebral. Ao longo da carreira, ele também se tornou defensor da representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento, usando a própria experiência para chamar atenção para o tema.
Além de "Breaking Bad", o artista participou de produções como "The Oak Room", "The Recall" e "The Guardians of Justice".