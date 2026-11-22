SIGNOS

Reviravolta! 5 signos vão ter mudanças na vida ainda no final de novembro

Fim do mês de novembro promete movimentar as energias do zodíaco

Felipe Sena

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:30

Enquanto Sagitário incentiva a busca por novos caminhos, Gêmeos movimenta conversas, informações e decisões Crédito: Imagem gerada por IA

O fim do mês de novembro promete movimentar as energias do zodíaco! Dois movimentos astrológicos marcam o período: a entrada do Sol em Sagitário no dia 22 às 4h24 e a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24 de novembro.

Essa combinação destaca temas como comunicação, liberdade, expansão e mudanças de perspectiva. Enquanto Sagitário incentiva a busca por novos caminhos, Gêmeos movimenta conversas, informações e decisões.

Confira previsão:

Gêmeos

Gêmeos está entre os signos que podem sentir mais intensamente a movimentação do período. A Lua Cheia acontece neste signo e ilumina questões relacionadas à comunicação, aos relacionamentos e às escolhas pessoais.

Uma conversa importante pode trazer respostas que estavam faltando. Também existe a possibilidade de perceber uma situação por outro ângulo e mudar de opinião sobre algo que parecia decidido.

No amor, o momento favorece os esclarecimentos. Quem está solteiro pode receber uma mensagem inesperada ou retomar contato com alguém. Já quem está em um relacionamento pode sentir necessidade de conversar sobre planos e expectativas.

Sagitário

Com a chegada do Sol ao seu signo, Sagitário inicia uma fase de renovação e mais confiança. A temporada pode despertar vontade de mudar, começar projetos e deixar para trás situações que já não combinam com seus objetivos.

Uma oportunidade profissional ou um convite diferente pode chamar sua atenção. Também pode surgir vontade de viajar, estudar ou investir em algo que amplie seus horizontes.

Na vida amorosa, o entusiasmo ganha espaço. Quem está solteiro pode se abrir para novas experiências. Para os comprometidos, o período favorece planos diferentes e momentos de cumplicidade.

Virgem

Virgem pode perceber mudanças importantes na rotina e na maneira de lidar com as responsabilidades. A energia sagitariana movimenta assuntos ligados à casa, à família e à estrutura emocional.

Uma questão doméstica pode finalmente encontrar uma solução. Também pode surgir a necessidade de reorganizar prioridades e abrir espaço para novos projetos pessoais.

No trabalho, procure não assumir mais tarefas do que consegue realizar. No amor, conversas sinceras podem ajudar a resolver pequenos incômodos. A reviravolta pode começar quando você decide olhar para suas próprias necessidades.

Peixes

A temporada de Sagitário movimenta a área profissional e os objetivos de longo prazo de Peixes. O período pode trazer mais clareza sobre o futuro e despertar vontade de buscar reconhecimento.

Uma conversa com alguém importante pode abrir portas. Também pode aparecer uma oportunidade que exige coragem para sair da zona de conforto.

Na vida amorosa, será importante equilibrar os planos pessoais com a atenção aos relacionamentos. Não deixe que as preocupações profissionais ocupem todo o seu tempo. Uma mudança de perspectiva pode ajudar a encontrar esse equilíbrio.

Libra

Libra pode viver novidades por meio das conversas, dos contatos e das relações próximas. A Lua Cheia em Gêmeos favorece a troca de ideias e pode trazer informações importantes para uma decisão.

Uma notícia inesperada pode mudar seus planos. Também existe a possibilidade de conhecer pessoas interessantes ou retomar um projeto que estava parado.