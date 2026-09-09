Reviravoltas e viradas: 3 signos podem receber uma notícia que muda seus planos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00
A quarta-feira (9) chega com uma energia de movimento para Áries, Libra e Escorpião. Na leitura do tarot, as cartas apontam acontecimentos capazes de tirar esses signos da zona de conforto, além de notícias que podem abrir caminhos inesperados ao longo do dia.
O momento favorece quem estiver disposto a tomar iniciativa, encerrar dúvidas e prestar atenção aos sinais que surgirem pelo caminho. Uma conversa, convite ou resposta esperada pode ser o empurrão necessário para uma mudança importante.
Áries
Áries aparece sob a influência do Ás de Paus, carta ligada a iniciativa, coragem e novos começos. O dia pode trazer uma oportunidade que dependa de uma atitude rápida do signo.
No trabalho, uma ideia pode finalmente sair do papel ou uma pessoa pode reconhecer o esforço que Áries vinha fazendo nos bastidores.
Comidas que são a cara de Áries
No amor, a energia é de aproximação. Uma mensagem ou convite pode movimentar uma relação que estava morna.
A promessa do dia: Áries pode receber uma oportunidade inesperada e perceber que está mais preparado do que imaginava para aproveitá-la.
Libra
Para Libra, quem aparece é a Justiça, carta que fala de decisões, equilíbrio e respostas. Algo que estava indefinido pode finalmente ganhar um desfecho.
Na vida profissional, uma conversa importante pode ajudar o signo a colocar limites ou negociar uma situação de maneira mais favorável.
Comidas que são a cara de Libra
No amor, o momento pede sinceridade. Uma verdade pode vir à tona e, apesar do impacto inicial, trazer alívio.
A promessa do dia: Libra pode descobrir que uma decisão adiada não precisa mais esperar e dar um passo que estava faltando.
Escorpião
Escorpião recebe a energia da Roda da Fortuna, símbolo de mudanças e reviravoltas. O tarot indica que algo pode acontecer de maneira diferente do planejado, e acabar sendo melhor assim.
No trabalho, uma notícia inesperada pode alterar a rotina ou apresentar uma possibilidade que não estava nos planos.
Comidas que são a cara de Escorpião
Na vida amorosa, o passado pode reaparecer por meio de uma mensagem, encontro ou lembrança. Entretanto, a carta aconselha Escorpião a observar se existe realmente espaço para uma nova história.
A promessa do dia: uma reviravolta pode colocar Escorpião diante de uma oportunidade que parecia improvável.
Tarot do dia: Ás de Paus, Justiça e Roda da Fortuna indicam uma quarta-feira marcada por iniciativa, decisões e mudanças de rota. Para os três signos, a dica é não ignorar uma oportunidade apenas porque ela chegou de um jeito diferente do esperado.