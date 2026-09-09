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Reviravoltas e viradas: 3 signos podem receber uma notícia que muda seus planos

Tarot aponta oportunidades, revelações e decisões importantes para Áries, Libra e Escorpião nesta quarta (9)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot aponta viradas, notícias e novas oportunidades para 3 signos nesta quarta (9) Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (9) chega com uma energia de movimento para Áries, Libra e Escorpião. Na leitura do tarot, as cartas apontam acontecimentos capazes de tirar esses signos da zona de conforto, além de notícias que podem abrir caminhos inesperados ao longo do dia.

O momento favorece quem estiver disposto a tomar iniciativa, encerrar dúvidas e prestar atenção aos sinais que surgirem pelo caminho. Uma conversa, convite ou resposta esperada pode ser o empurrão necessário para uma mudança importante.

Áries

Áries aparece sob a influência do Ás de Paus, carta ligada a iniciativa, coragem e novos começos. O dia pode trazer uma oportunidade que dependa de uma atitude rápida do signo.

No trabalho, uma ideia pode finalmente sair do papel ou uma pessoa pode reconhecer o esforço que Áries vinha fazendo nos bastidores.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

No amor, a energia é de aproximação. Uma mensagem ou convite pode movimentar uma relação que estava morna.

A promessa do dia: Áries pode receber uma oportunidade inesperada e perceber que está mais preparado do que imaginava para aproveitá-la.

Libra

Para Libra, quem aparece é a Justiça, carta que fala de decisões, equilíbrio e respostas. Algo que estava indefinido pode finalmente ganhar um desfecho.

Na vida profissional, uma conversa importante pode ajudar o signo a colocar limites ou negociar uma situação de maneira mais favorável.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

No amor, o momento pede sinceridade. Uma verdade pode vir à tona e, apesar do impacto inicial, trazer alívio.

A promessa do dia: Libra pode descobrir que uma decisão adiada não precisa mais esperar e dar um passo que estava faltando.

Escorpião

Escorpião recebe a energia da Roda da Fortuna, símbolo de mudanças e reviravoltas. O tarot indica que algo pode acontecer de maneira diferente do planejado, e acabar sendo melhor assim.

No trabalho, uma notícia inesperada pode alterar a rotina ou apresentar uma possibilidade que não estava nos planos.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Na vida amorosa, o passado pode reaparecer por meio de uma mensagem, encontro ou lembrança. Entretanto, a carta aconselha Escorpião a observar se existe realmente espaço para uma nova história.

A promessa do dia: uma reviravolta pode colocar Escorpião diante de uma oportunidade que parecia improvável.

Tarot do dia: Ás de Paus, Justiça e Roda da Fortuna indicam uma quarta-feira marcada por iniciativa, decisões e mudanças de rota. Para os três signos, a dica é não ignorar uma oportunidade apenas porque ela chegou de um jeito diferente do esperado.

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