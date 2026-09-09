TAROT & SIGNOS

Reviravoltas e viradas: 3 signos podem receber uma notícia que muda seus planos

Tarot aponta oportunidades, revelações e decisões importantes para Áries, Libra e Escorpião nesta quarta (9)

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot aponta viradas, notícias e novas oportunidades para 3 signos nesta quarta (9) Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (9) chega com uma energia de movimento para Áries, Libra e Escorpião. Na leitura do tarot, as cartas apontam acontecimentos capazes de tirar esses signos da zona de conforto, além de notícias que podem abrir caminhos inesperados ao longo do dia.

O momento favorece quem estiver disposto a tomar iniciativa, encerrar dúvidas e prestar atenção aos sinais que surgirem pelo caminho. Uma conversa, convite ou resposta esperada pode ser o empurrão necessário para uma mudança importante.

Áries

Áries aparece sob a influência do Ás de Paus, carta ligada a iniciativa, coragem e novos começos. O dia pode trazer uma oportunidade que dependa de uma atitude rápida do signo.

No trabalho, uma ideia pode finalmente sair do papel ou uma pessoa pode reconhecer o esforço que Áries vinha fazendo nos bastidores.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

No amor, a energia é de aproximação. Uma mensagem ou convite pode movimentar uma relação que estava morna.

A promessa do dia: Áries pode receber uma oportunidade inesperada e perceber que está mais preparado do que imaginava para aproveitá-la.

Libra

Para Libra, quem aparece é a Justiça, carta que fala de decisões, equilíbrio e respostas. Algo que estava indefinido pode finalmente ganhar um desfecho.

Na vida profissional, uma conversa importante pode ajudar o signo a colocar limites ou negociar uma situação de maneira mais favorável.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

No amor, o momento pede sinceridade. Uma verdade pode vir à tona e, apesar do impacto inicial, trazer alívio.

A promessa do dia: Libra pode descobrir que uma decisão adiada não precisa mais esperar e dar um passo que estava faltando.

Escorpião

Escorpião recebe a energia da Roda da Fortuna, símbolo de mudanças e reviravoltas. O tarot indica que algo pode acontecer de maneira diferente do planejado, e acabar sendo melhor assim.

No trabalho, uma notícia inesperada pode alterar a rotina ou apresentar uma possibilidade que não estava nos planos.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Na vida amorosa, o passado pode reaparecer por meio de uma mensagem, encontro ou lembrança. Entretanto, a carta aconselha Escorpião a observar se existe realmente espaço para uma nova história.

A promessa do dia: uma reviravolta pode colocar Escorpião diante de uma oportunidade que parecia improvável.