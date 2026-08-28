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Ricardo diz que Gabriel ainda tem sentimentos por Bela em Por Você nesta sexta-feira (28 de agosto)

Amor do passado pode voltar na novela das sete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:00

Gabriel e Bela em Por Você
Gabriel e Bela em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (28), Ricardo (Rafael Cardoso) abre o jogo e comenta com Bela (Sheron Menezzes) que acredita que Gabriel (Thiago Lacerda) ainda tem sentimentos por ela, e Iara (Noemia Oliveira) sugere que ela se aproxime de Lucas (Amaury Lorenzo). Gabriel se incomoda ao ver que Leandra armou um jantar para ele e Vanessa.

Leandra (Giovanna Grigio) ainda deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli (Lucy Ramos). O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória, enquanto Peixe, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) se preparam para fugir da casa de acolhimento.

Bela e Gabriel em Por Você

Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo

Vanessa (Alinne Moraes) faz um acordo com Junqueira (Cláudio Jaborandy). Peixe (Cauê Campos) convida Suelen (Carol Macedo) para sair, e Dalila (Dandara Mariana) sente ciúmes.

Carmela (Mariana Nunes) agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy (Rodrigo Lelis) contrata Maike (ator não identificado no elenco consultado) para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

Novelas Novela por Você

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