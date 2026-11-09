TOMA LÁ DÁ CÁ

Richarlison devolve provocação a Neymar em post sobre mansão: 'Não leu o contrato'

Pai do camisa 10 está enfrentando processo milionário na Justiça paulista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:07

Richarlison e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Richarlison não deixou passar a chance de cutucar a família de Neymar nas redes sociais. Ao ver uma notícia publicada pelo portal UOL sobre a compra de uma mansão de R$ 95 milhões pelo pai do jogador em São Paulo, o atacante do Tottenham ironizou nos comentários: "Então ele não leu o contrato, né?".

Richarlison e Neymar se alfinetam em meio a disputa judicial por mansão 1 de 4

O comentário foi uma resposta afiada a uma provocação do próprio Neymar. Semanas antes, os dois bateram boca nas redes sociais por causa da disputa pela posse de uma casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na época, o camisa 10 santista havia provocado o colega: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque".

A polêmica que virou motivo de piada corre na Justiça de São Paulo e envolve Neymar da Silva Santos, pai do craque, e a empresa D.Y.T.T. Administradora de Imóveis. O negócio foi fechado em maio de 2025 para a compra de uma residência no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba.

Do valor acertado, a família pagou R$ 17,5 milhões logo na assinatura. Outros R$ 32 milhões seriam quitados com a entrega de um imóvel que eles possuem em Alphaville. Só que a empresa vendedora desistiu do combinado, não aceita mais a casa como parte do pagamento e agora quer o dinheiro vivo.