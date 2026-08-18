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Richarlison e Amanda Araújo ficam noivos em hotel de luxo em Londres

O pedido de casamento foi feito no mesmo local do primeiro encontro do casal; anúncio foi feito nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:55

Richarlison e Amanda Araújo estão noivos; casal tem um filho, Richarlison Jr.
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos; casal tem um filho, Richarlison Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Amanda Araújo e o jogador de futebol Richarlison anunciaram que estão noivos. O pedido ocorreu nesta terça-feira (18), em uma suíte de luxo do Shangri-La The Shard, localizado em um arranha-céu com vista panorâmica para Londres. A novidade foi compartilhada com os seguidores do casal pelas redes sociais.

Amanda revelou, em uma publicação seguinte, que o local escolhido por Richarlison tem um motivo especial: foi onde ocorreu o primeiro encontro do casal. O espaço estava à meia-luz e decorado com velas acesas, pétalas espalhadas pelo chão, balões de coração e um arco em formato de coração repleto de rosas vermelhas – as mesmas flores que compõem o buquê que Amanda aparece segurando –, além de um letreiro iluminado com a frase “Você quer casar comigo?”. Após o pedido, eles tiveram um jantar romântico.

Richarlison e Amanda Araújo anunciam que estão noivos

Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram
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Richarlison e Amanda Araújo estão noivos por Reprodução/Instagram

Na publicação, compartilhada em conjunto pelo casal, a legenda dizia: “Eu disse sim”.

Segundo a Quem, uma noite de estadia nas suítes do Shangri-La The Shard pode custar de R$ 5 mil a R$ 12 mil, dependendo da escolha do hóspede.

Amanda e Richarlison já moram juntos em Londres, na Inglaterra, onde residem devido ao trabalho do atleta, que atualmente joga pelo Tottenham Hotspur.

Os dois se conheceram em 2019 de forma inusitada, durante partidas de um jogo on-line chamado PUBG Mobile. O contato era virtual até se encontrarem pessoalmente em 2023, em uma viagem para Jericoacoara, no Ceará. Meses depois, eles começaram a namorar e, em junho do ano passado, nasceu Richarlison Júnior, primeiro filho do casal.

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Richarlison Amanda Araújo Noivado

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