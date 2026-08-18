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Richarlison e Amanda Araújo ficam noivos em hotel de luxo em Londres

O pedido de casamento foi feito no mesmo local do primeiro encontro do casal; anúncio foi feito nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:55

Richarlison e Amanda Araújo estão noivos; casal tem um filho, Richarlison Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Amanda Araújo e o jogador de futebol Richarlison anunciaram que estão noivos. O pedido ocorreu nesta terça-feira (18), em uma suíte de luxo do Shangri-La The Shard, localizado em um arranha-céu com vista panorâmica para Londres. A novidade foi compartilhada com os seguidores do casal pelas redes sociais.

Amanda revelou, em uma publicação seguinte, que o local escolhido por Richarlison tem um motivo especial: foi onde ocorreu o primeiro encontro do casal. O espaço estava à meia-luz e decorado com velas acesas, pétalas espalhadas pelo chão, balões de coração e um arco em formato de coração repleto de rosas vermelhas – as mesmas flores que compõem o buquê que Amanda aparece segurando –, além de um letreiro iluminado com a frase “Você quer casar comigo?”. Após o pedido, eles tiveram um jantar romântico.

Richarlison e Amanda Araújo anunciam que estão noivos 1 de 8

Na publicação, compartilhada em conjunto pelo casal, a legenda dizia: “Eu disse sim”.

Segundo a Quem, uma noite de estadia nas suítes do Shangri-La The Shard pode custar de R$ 5 mil a R$ 12 mil, dependendo da escolha do hóspede.

Amanda e Richarlison já moram juntos em Londres, na Inglaterra, onde residem devido ao trabalho do atleta, que atualmente joga pelo Tottenham Hotspur.