Rick cantou música feita para a própria filha em seu último show; veja vídeo

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:55
O último show de Rick, da dupla Rick & Renner, foi marcado por uma coincidência envolvendo uma das músicas mais conhecidas da carreira do sertanejo. Dois dias antes do acidente de helicóptero em Santa Catarina, o cantor interpretou “Filha”, canção que escreveu em homenagem à própria filha, Mônica, durante a festa de 15 anos de uma adolescente.
A apresentação aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso. Rick e Renner foram convidados para participar de uma surpresa preparada por Willian Bergamin para a filha, Maria Bergamin, que comemorava 15 anos.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
Nas imagens divulgadas nas redes sociais, pai e filha aparecem juntos quando os sertanejos entram no evento cantando “Filha”. Os convidados recebem a dupla com aplausos enquanto Maria e Willian acompanham a homenagem.
O evento particular acabou se tornando a última apresentação de Rick. Um dia antes, o cantor havia se apresentado com Renner em um show público em Mato Grosso do Sul.
Música foi escrita para a filha de Rick
Lançada no álbum “É Dez, É Cem, É Mil”, de 2001, “Filha” tem uma história diretamente ligada à família de Rick.
A música foi composta pelo sertanejo em homenagem à filha, Mônica, para celebrar os 15 anos que ela havia completado no ano anterior ao lançamento do disco.
Mais de duas décadas depois, a canção voltou a ser escolhida para marcar os 15 anos de outra adolescente justamente na apresentação que se tornaria a última de Rick.
Acidente aconteceu dois dias depois
Na segunda-feira (21), dois dias após a festa em Sorriso, Rick embarcou no helicóptero PP-MGR, modelo Bell 430, que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.
A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto. O Corpo de Bombeiros Militar, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar de Santa Catarina participaram das buscas.
Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirmou cinco mortes.
Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. No material divulgado pelo g1 até o início da tarde desta terça, o piloto também aparecia entre os ocupantes identificados, enquanto a identidade da quinta vítima ainda não havia sido informada.