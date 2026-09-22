Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rick cantou música feita para a própria filha em seu último show; veja vídeo

Ao lado de Renner, sertanejo surpreendeu uma adolescente em sua festa de 15 anos com “Filha”, composição que Rick escreveu para Mônica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:55

Rick cantou em festa de 15 anos antes de morrer
Rick cantou em festa de 15 anos antes de morrer Crédito: Reprodução

O último show de Rick, da dupla Rick & Renner, foi marcado por uma coincidência envolvendo uma das músicas mais conhecidas da carreira do sertanejo. Dois dias antes do acidente de helicóptero em Santa Catarina, o cantor interpretou “Filha”, canção que escreveu em homenagem à própria filha, Mônica, durante a festa de 15 anos de uma adolescente.

A apresentação aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso. Rick e Renner foram convidados para participar de uma surpresa preparada por Willian Bergamin para a filha, Maria Bergamin, que comemorava 15 anos.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
1 de 7
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, pai e filha aparecem juntos quando os sertanejos entram no evento cantando “Filha”. Os convidados recebem a dupla com aplausos enquanto Maria e Willian acompanham a homenagem.

O evento particular acabou se tornando a última apresentação de Rick. Um dia antes, o cantor havia se apresentado com Renner em um show público em Mato Grosso do Sul.

Música foi escrita para a filha de Rick

Lançada no álbum “É Dez, É Cem, É Mil”, de 2001, “Filha” tem uma história diretamente ligada à família de Rick.

A música foi composta pelo sertanejo em homenagem à filha, Mônica, para celebrar os 15 anos que ela havia completado no ano anterior ao lançamento do disco.

Mais de duas décadas depois, a canção voltou a ser escolhida para marcar os 15 anos de outra adolescente justamente na apresentação que se tornaria a última de Rick.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Avião da Latam sobrevoou três vezes região onde helicóptero com Rick desapareceu em SC

Destroços do helicóptero com cantor Rick, da dupla com Renner, são encontrados; não há sobreviventes

Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero

Veja o momento em que helicóptero da PM sobrevoa região de SC nas buscas por Rick, da dupla com Renner, empresário e mais 2 pessoas

'Disseram que viram ele': moradores se mobilizam nas buscas pelo helicóptero desaparecido com Rick, da dupla com Renner

Acidente aconteceu dois dias depois

Na segunda-feira (21), dois dias após a festa em Sorriso, Rick embarcou no helicóptero PP-MGR, modelo Bell 430, que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.

A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto. O Corpo de Bombeiros Militar, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar de Santa Catarina participaram das buscas.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirmou cinco mortes.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. No material divulgado pelo g1 até o início da tarde desta terça, o piloto também aparecia entre os ocupantes identificados, enquanto a identidade da quinta vítima ainda não havia sido informada.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Rick e Renner eram irmãos? Entenda a relação entre os sertanejos e relembre trajetória da dupla

Rick e Renner eram irmãos? Entenda a relação entre os sertanejos e relembre trajetória da dupla