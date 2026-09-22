HOMENAGEM

Rick cantou música feita para a própria filha em seu último show; veja vídeo

Ao lado de Renner, sertanejo surpreendeu uma adolescente em sua festa de 15 anos com “Filha”, composição que Rick escreveu para Mônica

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:55

Rick cantou em festa de 15 anos antes de morrer Crédito: Reprodução

O último show de Rick, da dupla Rick & Renner, foi marcado por uma coincidência envolvendo uma das músicas mais conhecidas da carreira do sertanejo. Dois dias antes do acidente de helicóptero em Santa Catarina, o cantor interpretou “Filha”, canção que escreveu em homenagem à própria filha, Mônica, durante a festa de 15 anos de uma adolescente.

A apresentação aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso. Rick e Renner foram convidados para participar de uma surpresa preparada por Willian Bergamin para a filha, Maria Bergamin, que comemorava 15 anos.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, pai e filha aparecem juntos quando os sertanejos entram no evento cantando “Filha”. Os convidados recebem a dupla com aplausos enquanto Maria e Willian acompanham a homenagem.

O evento particular acabou se tornando a última apresentação de Rick. Um dia antes, o cantor havia se apresentado com Renner em um show público em Mato Grosso do Sul.

Música foi escrita para a filha de Rick

Lançada no álbum “É Dez, É Cem, É Mil”, de 2001, “Filha” tem uma história diretamente ligada à família de Rick.

A música foi composta pelo sertanejo em homenagem à filha, Mônica, para celebrar os 15 anos que ela havia completado no ano anterior ao lançamento do disco.

Mais de duas décadas depois, a canção voltou a ser escolhida para marcar os 15 anos de outra adolescente justamente na apresentação que se tornaria a última de Rick.

Acidente aconteceu dois dias depois

Na segunda-feira (21), dois dias após a festa em Sorriso, Rick embarcou no helicóptero PP-MGR, modelo Bell 430, que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.

A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto. O Corpo de Bombeiros Militar, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar de Santa Catarina participaram das buscas.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirmou cinco mortes.