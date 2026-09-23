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Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Cantor enfrentou crise financeira e encontrou no colega de profissão uma saída para mudar de vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:57

Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener Crédito: Reprodução/Instagram

A trajetória de Rick, conhecido pela parceria de sucesso com Renner, foi marcada por superação e momentos de solidariedade na música. Entre as lembranças mais marcantes da vida do artista, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero, estava a ligação que mantinha com Zezé Di Camargo, a quem costumava chamar de "padrinho" por ter lhe ajudado quando ele não tinha dinheiro nem para comer.

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O episódio ocorreu ainda no início de sua carreira e foi revelado pelo próprio músico durante uma conversa com o jornalista André Piunti. Morando em Brasília e enfrentando um período difícil financeiramente, Rick reuniu o pouco que tinha e viajou de Brasília até Goiânia após descobrir que o irmão de Luciano estaria na cidade. O plano era arriscado, ir até o hotel onde o artista estava hospedado e tentar uma aproximação.

Mesmo com receio de ser ignorado por Zezé na época, o cantor decidiu arriscar. Ao avisar a recepção sobre a presença da dupla no saguão, o artista pediu que ambos subissem direto para o quarto. Durante a conversa, Rick apresentou uma de suas composições autorais, a faixa 'Conta pra Ela', que foi elogiada pelo cantor.

O artista desabafou sobre o drama que vivia e revelou que enfrentava dificuldades financeiras em casa. Sensibilizado com a situação do colega, Zezé revolveu ajudar o levando para conhecer pessoas importantes na música e com a gravação do seu primeiro disco na gravadora Continental.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

Quando percebeu que Rick não tinha sequer o dinheiro para pagar a passagem de volta a Brasília, Zezé também o ajudou.