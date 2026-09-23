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Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Cantor enfrentou crise financeira e encontrou no colega de profissão uma saída para mudar de vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:57

Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener Crédito: Reprodução/Instagram

A trajetória de Rick, conhecido pela parceria de sucesso com Renner, foi marcada por superação e momentos de solidariedade na música. Entre as lembranças mais marcantes da vida do artista, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero, estava a ligação que mantinha com Zezé Di Camargo, a quem costumava chamar de "padrinho" por ter lhe ajudado quando ele não tinha dinheiro nem para comer. 

Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener

Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener por Reprodução/Instagram
Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener por Reprodução/Instagram
Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener por Reprodução/Instagram
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
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Zezé compartilha foto ao lado de Rick, da dupla com Rener por Reprodução/Instagram

O episódio ocorreu ainda no início de sua carreira e foi revelado pelo próprio músico durante uma conversa com o jornalista André Piunti. Morando em Brasília e enfrentando um período difícil financeiramente, Rick reuniu o pouco que tinha e viajou de Brasília até Goiânia após descobrir que o irmão de Luciano estaria na cidade. O plano era arriscado, ir até o hotel onde o artista estava hospedado e tentar uma aproximação.

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Mesmo com receio de ser ignorado por Zezé na época, o cantor decidiu arriscar. Ao avisar a recepção sobre a presença da dupla no saguão, o artista pediu que ambos subissem direto para o quarto. Durante a conversa, Rick apresentou uma de suas composições autorais, a faixa 'Conta pra Ela', que foi elogiada pelo cantor. 

O artista desabafou sobre o drama que vivia e revelou que enfrentava dificuldades financeiras em casa. Sensibilizado com a situação do colega, Zezé revolveu ajudar o levando para conhecer pessoas importantes na música e com a gravação do seu primeiro disco na gravadora Continental. 

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Quando percebeu que Rick não tinha sequer o dinheiro para pagar a passagem de volta a Brasília, Zezé também o ajudou. 

Ao saber da morte da morte de Rick, Zezé postou uma foto dos dois com a mensagem: "Dois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!"

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Tags:

Acidente Zezé di Camargo Amizade Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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