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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

Cantor viajava com o empresário Bruno Avelar quando a aeronave desapareceu dos radares na região de Urubici; equipes de busca foram acionadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:33

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, está entre os ocupantes de um helicóptero que perdeu contato nesta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor ao portal LeoDias. O empresário e palestrante Bruno Avelar também estava na aeronave.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias e pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o helicóptero seguia viagem quando deixou de emitir sinal. Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização da aeronave ainda não foi informada.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Equipes de busca foram acionadas para tentar localizar o último ponto em que houve contato com o helicóptero. A região de Urubici registrou chuvas fortes, e as condições meteorológicas são consideradas entre os fatores que podem ter dificultado a comunicação, embora ainda não haja confirmação de que o mau tempo tenha provocado o desaparecimento.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o paradeiro de Rick, Bruno Avelar ou dos demais ocupantes.

Quem é Rick

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick tem 59 anos e ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla alcançou grande sucesso no sertanejo a partir dos anos 1990, especialmente com músicas como “Ela é Demais”, além de “Muleca”, “Filha” e “Cara de Pau”.

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Rick também se destacou como compositor e escreveu canções gravadas por artistas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano.

Já Bruno Avelar é empresário, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido pelo projeto “O Poder do Network” e também teve participação no programa Operação Mesquita, do SBT.

As buscas seguem em andamento e novas informações devem ser confirmadas pelas autoridades ao longo da noite.

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