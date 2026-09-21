Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:33
Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, está entre os ocupantes de um helicóptero que perdeu contato nesta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor ao portal LeoDias. O empresário e palestrante Bruno Avelar também estava na aeronave.
Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias e pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o helicóptero seguia viagem quando deixou de emitir sinal. Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização da aeronave ainda não foi informada.
Rick Sollo
Equipes de busca foram acionadas para tentar localizar o último ponto em que houve contato com o helicóptero. A região de Urubici registrou chuvas fortes, e as condições meteorológicas são consideradas entre os fatores que podem ter dificultado a comunicação, embora ainda não haja confirmação de que o mau tempo tenha provocado o desaparecimento.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o paradeiro de Rick, Bruno Avelar ou dos demais ocupantes.
Quem é Rick
Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick tem 59 anos e ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla alcançou grande sucesso no sertanejo a partir dos anos 1990, especialmente com músicas como “Ela é Demais”, além de “Muleca”, “Filha” e “Cara de Pau”.
Rick também se destacou como compositor e escreveu canções gravadas por artistas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano.
Já Bruno Avelar é empresário, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido pelo projeto “O Poder do Network” e também teve participação no programa Operação Mesquita, do SBT.
As buscas seguem em andamento e novas informações devem ser confirmadas pelas autoridades ao longo da noite.