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Rick deixa mansão de 1.200 m² com nove quartos, cinco salas e até salão de beleza; imóvel foi anunciado por R$ 11,9 milhões

Cantor também mantinha uma casa em Orlando e um rancho em Santa Catarina, onde costumava passar momentos com a família

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:33

Rick deixou mansão Crédito: Reprodução

Rick, da dupla com Renner, construiu ao longo da carreira um patrimônio que incluía imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. Entre eles estava uma mansão de 1.200 m² de área construída em Itu, no interior de São Paulo, que chegou a ser anunciada por R$ 11,9 milhões.

Localizada no Condomínio City Castelo, a propriedade foi erguida em dois lotes que, juntos, somavam 6 mil m² de terreno. A estrutura tinha nove quartos e cinco salas, além de uma sala de jantar com capacidade para 12 pessoas.

Rick deixou mansão de herança 1 de 9

A mansão também contava com espaços menos comuns em uma residência, como uma área destinada a massagens e um salão de beleza particular.

O imóvel teria sido colocado à venda em 2020 por R$ 11,9 milhões. Na ocasião, o anúncio indicava uma taxa de condomínio de aproximadamente R$ 2,4 mil e IPTU de R$ 8 mil.

Mansão esteve envolvida em disputa por dívida

Anos depois, a propriedade apareceu em uma disputa envolvendo uma dívida superior a R$ 600 mil com um empresário. Em 2023, bens da mansão foram penhorados em razão do débito.

Rick conseguiu recuperar a propriedade em 2025. Naquele momento, o imóvel estava avaliado pela Justiça em R$ 9 milhões.

Além da propriedade em Itu, Rick tinha uma residência em Orlando, nos Estados Unidos, adquirida em novembro de 2025. Era na Flórida que o cantor passava grande parte do tempo.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

O valor e as dimensões da casa não foram divulgados. Registros compartilhados pelo próprio sertanejo mostravam, porém, piscina, churrasqueira e uma área externa de lazer.

O condomínio onde ficava a residência também tinha estrutura de lazer com piscinas e quadra de tênis.

Rancho era chamado de 'paraíso'

Outra propriedade mantida por Rick ficava em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Cercado pela paisagem da Serra Catarinense, o rancho era usado como refúgio pelo cantor e pela família.

Rick chegou a criar um perfil nas redes sociais dedicado ao imóvel, que descrevia como “o paraíso” e “um lugar mágico”.

A casa de campo tinha três andares e ficava em um terreno amplo, cercado por árvores, jardins e montanhas.