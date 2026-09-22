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Rick deixa mansão de 1.200 m² com nove quartos, cinco salas e até salão de beleza; imóvel foi anunciado por R$ 11,9 milhões

Cantor também mantinha uma casa em Orlando e um rancho em Santa Catarina, onde costumava passar momentos com a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:33

Rick deixou mansão
Rick deixou mansão Crédito: Reprodução

Rick, da dupla com Renner, construiu ao longo da carreira um patrimônio que incluía imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. Entre eles estava uma mansão de 1.200 m² de área construída em Itu, no interior de São Paulo, que chegou a ser anunciada por R$ 11,9 milhões.

Localizada no Condomínio City Castelo, a propriedade foi erguida em dois lotes que, juntos, somavam 6 mil m² de terreno. A estrutura tinha nove quartos e cinco salas, além de uma sala de jantar com capacidade para 12 pessoas.

Rick deixou mansão de herança

Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
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Rick deixou mansão por Reprodução

A mansão também contava com espaços menos comuns em uma residência, como uma área destinada a massagens e um salão de beleza particular.

O imóvel teria sido colocado à venda em 2020 por R$ 11,9 milhões. Na ocasião, o anúncio indicava uma taxa de condomínio de aproximadamente R$ 2,4 mil e IPTU de R$ 8 mil.

Mansão esteve envolvida em disputa por dívida

Anos depois, a propriedade apareceu em uma disputa envolvendo uma dívida superior a R$ 600 mil com um empresário. Em 2023, bens da mansão foram penhorados em razão do débito.

Rick conseguiu recuperar a propriedade em 2025. Naquele momento, o imóvel estava avaliado pela Justiça em R$ 9 milhões.

Além da propriedade em Itu, Rick tinha uma residência em Orlando, nos Estados Unidos, adquirida em novembro de 2025. Era na Flórida que o cantor passava grande parte do tempo.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

O valor e as dimensões da casa não foram divulgados. Registros compartilhados pelo próprio sertanejo mostravam, porém, piscina, churrasqueira e uma área externa de lazer.

O condomínio onde ficava a residência também tinha estrutura de lazer com piscinas e quadra de tênis.

Rancho era chamado de 'paraíso'

Outra propriedade mantida por Rick ficava em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Cercado pela paisagem da Serra Catarinense, o rancho era usado como refúgio pelo cantor e pela família.

Rick chegou a criar um perfil nas redes sociais dedicado ao imóvel, que descrevia como “o paraíso” e “um lugar mágico”.

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A casa de campo tinha três andares e ficava em um terreno amplo, cercado por árvores, jardins e montanhas.

Rick morreu aos 59 anos após o acidente com o helicóptero em que viajava em Santa Catarina. O cantor deixou a esposa, Geralda, com quem viveu uma relação de mais de 40 anos, e os filhos Mônica e Vitor.

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