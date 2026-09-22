LUTO

Rick e Geralda viveram história de amor de mais de 40 anos e enfrentaram até fome antes da fama

Casal se conheceu quando o sertanejo ainda cantava em casas noturnas, teve dois filhos e oficializou a união religiosa em 2015

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:42

Rick e Geralda Helena Crédito: Reprodução

Rick, da dupla com Renner, viveu uma história de amor de mais de 40 anos com Geralda Carvalho. A relação começou quando o cantor ainda dava os primeiros passos na carreira e atravessou as dificuldades antes da fama, o sucesso nacional do sertanejo e a formação de uma família.

Os dois se conheceram quando Rick fazia apresentações em casas noturnas. Geralda contou que se apaixonou assim que o viu se apresentar. “Ao vê-lo no palco, foi amor à primeira vista”, relembrou em entrevista à revista Caras.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos 1 de 9

O começo da vida a dois, no entanto, teve momentos difíceis. Antes de Rick alcançar o sucesso ao lado de Renner, o casal chegou a enfrentar problemas financeiros. O próprio cantor revelou que os dois passaram fome durante um período em que ele ficou cinco meses sem cantar por causa de problemas na voz. “Nós vivemos situações difíceis e não temos vergonha. Chegamos a passar fome quando, por problemas de voz, fiquei cinco meses sem cantar”, contou.

Rick também destacava a importância da família em sua trajetória. Mesmo passando longos períodos viajando por causa dos shows, dizia ter construído uma relação próxima com a mulher e os filhos. “Um ser humano sem família é um corpo sem alma”, declarou o cantor, que definiu Geralda como sua “parceira, esposa, amante e excelente mãe”.

Casamento religioso em 2015

Apesar de já viverem juntos havia décadas, Rick e Geralda oficializaram a união religiosa em 2015. A cerimônia aconteceu na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, diante de familiares e amigos, e foi conduzida pelo padre Fábio de Melo.

Na época, Rick falou sobre a decisão de celebrar o casamento depois de tantos anos de relacionamento. “Em um mundo com tantas separações, nós formalizamos nosso amor e mostramos que é possível acreditar em relações e em encontros de almas”, afirmou.

Da relação nasceram Mônica e Vitor. Geralda chegou a definir Rick como “o amor da minha vida” e destacou o lado familiar do cantor. Ele, por sua vez, declarou: “Tudo na Gê me encanta! Ela é a mulher que eu pedi a Deus”.