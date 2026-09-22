FAMOSOS

Rick e Renner ainda faziam dupla? Sertanejos chegaram a se separar duas vezes antes de retomarem parceria

Cantores passaram por dois períodos afastados, mas haviam retomado a parceria em 2018 e continuavam se apresentando juntos antes da morte de Rick

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:19

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

Com a morte do cantor Rick, em um acidente de helicóptero, muitos fãs saudosos que acompanharam a dupla nos anos 90 se questionaram: os dois ainda faziam uma dupla? A confusão é natural, já que os sertanejos chegaram a se separar em dois momentos, mas haviam retomado a parceria em 2018 e permaneciam em atividade.

A primeira separação aconteceu após mais de duas décadas de parceria. Os rumores sobre o fim começaram em 2010, e a separação foi anunciada durante um show realizado em 1º de janeiro de 2011, em Gaspar, Santa Catarina. Naquele período, os dois seguiram carreiras individuais.

Rick & Renner 1 de 5

A distância não durou muito. Rick e Renner retomaram a parceria em setembro de 2012 e voltaram a trabalhar juntos.

O segundo rompimento ocorreu em 2015. Durante o período separados, Rick retomou a carreira solo e chegou a formar um projeto com Giovani, da dupla Gian & Giovani. Renner também participou de outras formações.

Três anos depois, os dois decidiram se reunir novamente. Em agosto de 2018, Rick e Renner anunciaram oficialmente a retomada da dupla e lançaram o projeto “Seguir em Frente”, que previa novo trabalho musical e uma turnê. Na época, Rick afirmou que a decisão de voltar também foi influenciada pelo carinho recebido dos fãs.

A parceria continuou até 2026. Pouco antes do acidente, Rick e Renner estavam trabalhando e se apresentando juntos. No sábado (19), os dois fizeram um show em uma festa de 15 anos em Sorriso, no Mato Grosso. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a dupla cantando “Filha” para a aniversariante.

Eles também tinham uma apresentação contratada para quinta-feira (24), na Festa do Peão de Edealina, em Goiás. O compromisso havia sido divulgado antes do acidente.

Assim, apesar dos dois períodos de separação, Rick não estava em carreira solo no momento de sua morte: Rick & Renner haviam retomado a dupla em 2018 e continuavam juntos profissionalmente.