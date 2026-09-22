LUTO

Rick e Renner eram irmãos? Entenda a relação entre os sertanejos e relembre trajetória da dupla

Cantores não tinham parentesco, mas construíram uma parceria de décadas, marcada por sucessos, separações e reencontros

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:53

Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou Crédito: Reprodução/Divulgação

Rick e Renner dividiram os palcos durante décadas e construíram uma relação tão próxima que uma dúvida acompanha a história da dupla: afinal, eles eram irmãos? Apesar da longa parceria e da sintonia demonstrada ao longo da carreira, os sertanejos não tinham qualquer parentesco familiar.

Rick era o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nascido em Porto Nacional, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Já Renner é o nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, nascido em 19 de novembro de 1971.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

A dupla começou a ganhar forma nos anos 1980, em Brasília. Antes de adotar definitivamente o nome Rick & Renner, os músicos chegaram a se apresentar como Rick & Ray.

Rick teve contato com a música ainda criança. Depois de se mudar com a família para Brasília aos seis anos, começou a cantar em bares aos nove, acompanhado por uma das irmãs. Renner, por sua vez, começou cantando rock aos 14 anos e, aos 16, já usava o dinheiro obtido com a música para ajudar no sustento da família.

O início do sucesso

Os dois começaram se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. Um impulso importante para a carreira veio com a ajuda de Zezé Di Camargo & Luciano, que apresentaram Rick e Renner ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

A aproximação abriu caminho para o primeiro disco da dupla pela gravadora Continental. O trabalho reuniu músicas como “Preciso te Encontrar”, “Você Decide”, “Olhando nos Teus Olhos”, “Mal de Amor” e “A Gente Sempre se Entende”.

A projeção aumentou em 1998, com o álbum “Mil Vezes Cantarei”. O disco trouxe “Ela é demais”, que se transformou em um dos maiores sucessos da carreira dos sertanejos.

No ano seguinte, “Instante Mágico” ampliou a popularidade da dupla com faixas como “Muleca”, “Cara-de-Pau”, “Fim de Semana” e “Na Pontinha do Pé”, esta última com participação do Molejo.

O repertório de Rick e Renner ainda ficou marcado por músicas como “Filha”, “Bandida”, “O Cheiro Dela”, “Eu Sem Você” e “Nos Bares da Cidade”.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero 1 de 23

Milhões de discos e separações

Em 2003, os artistas celebraram dez anos de carreira com um álbum acústico e o primeiro DVD. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam cerca de 150 shows por ano.

A trajetória, porém, também teve períodos de afastamento. No fim de 2010, após 25 anos de parceria, os dois anunciaram a interrupção do trabalho conjunto. Rick passou a seguir carreira solo como Rick Sollo, enquanto Renner se dedicou à música gospel.

A dupla voltou em 2012, mas uma nova separação aconteceu em 2015. Durante esse período, Rick desenvolveu um projeto musical com Giovani, enquanto Renner participou de outras formações.

O reencontro definitivo aconteceu em agosto de 2018, quando Rick e Renner anunciaram a reconciliação e lançaram o projeto “Seguir em Frente”, acompanhado de uma nova turnê.

Últimos anos juntos

Nos anos seguintes, os dois continuaram trabalhando juntos. Durante a pandemia de Covid-19, realizaram transmissões pela internet que, somadas, ultrapassaram 4 milhões de acessos.

A dupla também seguiu lançando músicas nas plataformas digitais, como “Estou aqui!”, em 2024, “Porque o Bruto Chora”, em 2025, e “O Caçador”, em 2026.

Rick & Renner 1 de 5

Rick e Renner estavam em turnê com o espetáculo “Em nome da música”. A apresentação mais recente divulgada pelos artistas aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.