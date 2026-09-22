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Rick e Renner eram irmãos? Entenda a relação entre os sertanejos e relembre trajetória da dupla

Cantores não tinham parentesco, mas construíram uma parceria de décadas, marcada por sucessos, separações e reencontros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:53

Rick e Renner, dupla sertaneja
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou Crédito: Reprodução/Divulgação

Rick e Renner dividiram os palcos durante décadas e construíram uma relação tão próxima que uma dúvida acompanha a história da dupla: afinal, eles eram irmãos? Apesar da longa parceria e da sintonia demonstrada ao longo da carreira, os sertanejos não tinham qualquer parentesco familiar.

Rick era o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nascido em Porto Nacional, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Já Renner é o nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, nascido em 19 de novembro de 1971.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

A dupla começou a ganhar forma nos anos 1980, em Brasília. Antes de adotar definitivamente o nome Rick & Renner, os músicos chegaram a se apresentar como Rick & Ray.

Rick teve contato com a música ainda criança. Depois de se mudar com a família para Brasília aos seis anos, começou a cantar em bares aos nove, acompanhado por uma das irmãs. Renner, por sua vez, começou cantando rock aos 14 anos e, aos 16, já usava o dinheiro obtido com a música para ajudar no sustento da família.

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O início do sucesso

Os dois começaram se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. Um impulso importante para a carreira veio com a ajuda de Zezé Di Camargo & Luciano, que apresentaram Rick e Renner ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

A aproximação abriu caminho para o primeiro disco da dupla pela gravadora Continental. O trabalho reuniu músicas como “Preciso te Encontrar”, “Você Decide”, “Olhando nos Teus Olhos”, “Mal de Amor” e “A Gente Sempre se Entende”.

A projeção aumentou em 1998, com o álbum “Mil Vezes Cantarei”. O disco trouxe “Ela é demais”, que se transformou em um dos maiores sucessos da carreira dos sertanejos.

No ano seguinte, “Instante Mágico” ampliou a popularidade da dupla com faixas como “Muleca”, “Cara-de-Pau”, “Fim de Semana” e “Na Pontinha do Pé”, esta última com participação do Molejo.

O repertório de Rick e Renner ainda ficou marcado por músicas como “Filha”, “Bandida”, “O Cheiro Dela”, “Eu Sem Você” e “Nos Bares da Cidade”.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

Milhões de discos e separações

Em 2003, os artistas celebraram dez anos de carreira com um álbum acústico e o primeiro DVD. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam cerca de 150 shows por ano.

A trajetória, porém, também teve períodos de afastamento. No fim de 2010, após 25 anos de parceria, os dois anunciaram a interrupção do trabalho conjunto. Rick passou a seguir carreira solo como Rick Sollo, enquanto Renner se dedicou à música gospel.

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A dupla voltou em 2012, mas uma nova separação aconteceu em 2015. Durante esse período, Rick desenvolveu um projeto musical com Giovani, enquanto Renner participou de outras formações.

O reencontro definitivo aconteceu em agosto de 2018, quando Rick e Renner anunciaram a reconciliação e lançaram o projeto “Seguir em Frente”, acompanhado de uma nova turnê.

Últimos anos juntos

Nos anos seguintes, os dois continuaram trabalhando juntos. Durante a pandemia de Covid-19, realizaram transmissões pela internet que, somadas, ultrapassaram 4 milhões de acessos.

A dupla também seguiu lançando músicas nas plataformas digitais, como “Estou aqui!”, em 2024, “Porque o Bruto Chora”, em 2025, e “O Caçador”, em 2026.

Rick & Renner

Rick & Renner   por Reprodução
Cantor Rick, da dupla Rick & Renner por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
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Rick & Renner   por Reprodução

Rick e Renner estavam em turnê com o espetáculo “Em nome da música”. A apresentação mais recente divulgada pelos artistas aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.

Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.

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