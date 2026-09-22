Rick e Renner eram irmãos? Entenda a relação entre os sertanejos e relembre trajetória da dupla

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:53
Rick e Renner dividiram os palcos durante décadas e construíram uma relação tão próxima que uma dúvida acompanha a história da dupla: afinal, eles eram irmãos? Apesar da longa parceria e da sintonia demonstrada ao longo da carreira, os sertanejos não tinham qualquer parentesco familiar.
Rick era o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nascido em Porto Nacional, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Já Renner é o nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, nascido em 19 de novembro de 1971.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
A dupla começou a ganhar forma nos anos 1980, em Brasília. Antes de adotar definitivamente o nome Rick & Renner, os músicos chegaram a se apresentar como Rick & Ray.
Rick teve contato com a música ainda criança. Depois de se mudar com a família para Brasília aos seis anos, começou a cantar em bares aos nove, acompanhado por uma das irmãs. Renner, por sua vez, começou cantando rock aos 14 anos e, aos 16, já usava o dinheiro obtido com a música para ajudar no sustento da família.
O início do sucesso
Os dois começaram se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. Um impulso importante para a carreira veio com a ajuda de Zezé Di Camargo & Luciano, que apresentaram Rick e Renner ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.
A aproximação abriu caminho para o primeiro disco da dupla pela gravadora Continental. O trabalho reuniu músicas como “Preciso te Encontrar”, “Você Decide”, “Olhando nos Teus Olhos”, “Mal de Amor” e “A Gente Sempre se Entende”.
A projeção aumentou em 1998, com o álbum “Mil Vezes Cantarei”. O disco trouxe “Ela é demais”, que se transformou em um dos maiores sucessos da carreira dos sertanejos.
No ano seguinte, “Instante Mágico” ampliou a popularidade da dupla com faixas como “Muleca”, “Cara-de-Pau”, “Fim de Semana” e “Na Pontinha do Pé”, esta última com participação do Molejo.
O repertório de Rick e Renner ainda ficou marcado por músicas como “Filha”, “Bandida”, “O Cheiro Dela”, “Eu Sem Você” e “Nos Bares da Cidade”.
Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero
Milhões de discos e separações
Em 2003, os artistas celebraram dez anos de carreira com um álbum acústico e o primeiro DVD. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam cerca de 150 shows por ano.
A trajetória, porém, também teve períodos de afastamento. No fim de 2010, após 25 anos de parceria, os dois anunciaram a interrupção do trabalho conjunto. Rick passou a seguir carreira solo como Rick Sollo, enquanto Renner se dedicou à música gospel.
A dupla voltou em 2012, mas uma nova separação aconteceu em 2015. Durante esse período, Rick desenvolveu um projeto musical com Giovani, enquanto Renner participou de outras formações.
O reencontro definitivo aconteceu em agosto de 2018, quando Rick e Renner anunciaram a reconciliação e lançaram o projeto “Seguir em Frente”, acompanhado de uma nova turnê.
Últimos anos juntos
Nos anos seguintes, os dois continuaram trabalhando juntos. Durante a pandemia de Covid-19, realizaram transmissões pela internet que, somadas, ultrapassaram 4 milhões de acessos.
A dupla também seguiu lançando músicas nas plataformas digitais, como “Estou aqui!”, em 2024, “Porque o Bruto Chora”, em 2025, e “O Caçador”, em 2026.
Rick & Renner
Rick e Renner estavam em turnê com o espetáculo “Em nome da música”. A apresentação mais recente divulgada pelos artistas aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.
Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.