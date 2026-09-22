DOR

Rick falou sobre relação de 40 anos com a esposa em uma das últimas entrevistas antes de morrer: 'Nada vai me tirar dela, a não ser Deus'

Cantor, que morreu aos 59 anos, era casado com Geralda Helena há mais de quatro décadas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:34

Rick e Geralda Helena Crédito: Reprodução

Em uma de suas últimas entrevistas, Rick, da dupla com Renner, falou sobre o relacionamento de longa data com a esposa, Geralda Helena, e fez uma declaração que voltou a chamar atenção após a morte do cantor nesta terça-feira (22).

Ao refletir sobre as diferentes fases de uma relação, o sertanejo afirmou que não imaginava que algo pudesse separá-lo da companheira.

Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos 1 de 9

“O relacionamento começa de uma forma, se solidifica de uma outra forma e, depois que ele tá consolidado, existe uma outra forma. E eu estou vivendo hoje a minha relação com a minha esposa todos esses três, até Deus levar. Porque não acredito que vá acontecer alguma coisa que me tire dela, a não ser Deus”, declarou.

Rick e Geralda estavam juntos havia mais de quatro décadas. O casal teve dois filhos e quatro netos.

A declaração ganhou repercussão após a confirmação da morte do artista. Rick tinha 59 anos e estava no helicóptero que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.

A aeronave não chegou ao destino. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.