Rick falou sobre relação de 40 anos com a esposa em uma das últimas entrevistas antes de morrer: 'Nada vai me tirar dela, a não ser Deus'

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:34
Em uma de suas últimas entrevistas, Rick, da dupla com Renner, falou sobre o relacionamento de longa data com a esposa, Geralda Helena, e fez uma declaração que voltou a chamar atenção após a morte do cantor nesta terça-feira (22).
Ao refletir sobre as diferentes fases de uma relação, o sertanejo afirmou que não imaginava que algo pudesse separá-lo da companheira.
Rick estava com a esposa, Geralda Helena, há mais de 40 anos
“O relacionamento começa de uma forma, se solidifica de uma outra forma e, depois que ele tá consolidado, existe uma outra forma. E eu estou vivendo hoje a minha relação com a minha esposa todos esses três, até Deus levar. Porque não acredito que vá acontecer alguma coisa que me tire dela, a não ser Deus”, declarou.
Rick e Geralda estavam juntos havia mais de quatro décadas. O casal teve dois filhos e quatro netos.
A declaração ganhou repercussão após a confirmação da morte do artista. Rick tinha 59 anos e estava no helicóptero que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.
A aeronave não chegou ao destino. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.
Geralda estava em viagem dos Estados Unidos para o Brasil quando a morte do marido foi confirmada. Ela havia embarcado após saber do desaparecimento do helicóptero para acompanhar as buscas.