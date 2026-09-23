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Rick repostou vídeo sobre tragédia aérea horas antes de morrer em queda de helicóptero

Publicação compartilhada pelo cantor relembrava acidente que matou 150 pessoas nos Alpes Franceses em 2015

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:24

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

Horas antes de morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina, Rick Sollo, da dupla com Renner, repostou nas redes sociais um vídeo sobre uma das mais conhecidas tragédias da aviação dos últimos anos. A publicação chamou a atenção dos internautas após a confirmação da morte do cantor, nesta terça-feira (22).

O conteúdo havia sido publicado pela página Abrir a Caixa Preta, voltada a assuntos relacionados à aviação, e relembrava o acidente com um Airbus A320 da Germanwings ocorrido em 2015, nos Alpes Franceses.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

O voo seguia de Barcelona, na Espanha, para Düsseldorf, na Alemanha, quando a aeronave caiu na região montanhosa. As 150 pessoas que estavam a bordo morreram.

As investigações apontaram que o copiloto Andreas Lubitz provocou deliberadamente a queda após impedir que o comandante retornasse à cabine.

Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo Crédito: Reprodução/Instagram

Repost feito antes da queda

O vídeo foi compartilhado por Rick horas antes de o helicóptero em que ele estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina, na última segunda-feira (21). A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim e foi localizada posteriormente na região de Urubici.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou a morte dos cinco ocupantes após a localização dos destroços.

Rick será velado e enterrado em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (24). O cantor tinha 58 anos e formava com Renner uma das duplas sertanejas de maior trajetória no país.

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