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Ricky Martin e Pedro Sampaio gravam clipe de ‘Pikito Pikito’ no Rio

Artistas filmaram cenas em Santa Teresa, dias após apresentarem a parceria no intervalo de jogo da NFL no Maracanã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 22:06

Ricky Martin e Pedro Sampaio gravam clipe de ‘Pikito Pikito’ no Rio de Janeiro
Ricky Martin e Pedro Sampaio gravam clipe de ‘Pikito Pikito’ no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/X

Ricky Martin e Pedro Sampaio levaram a parceria “Pikito Pikito” para as ruas do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (29), os artistas gravaram cenas do novo clipe em Santa Teresa, com direito a dança, figurantes e o tradicional bondinho do bairro como parte do cenário.

Durante as filmagens, os dois apareceram juntos em uma picape verde e também circularam pelas ruas ao lado do elenco que participa da produção. Ricky apostou em colete verde e calça branca, enquanto Pedro surgiu com um colete azul estampado com a bandeira do Brasil e bermuda verde.

Pedro Sampaio

Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
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Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação

O cantor porto-riquenho ainda compartilhou registros dos bastidores nas redes sociais, mostrando um pouco do clima das gravações.

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A produção acontece poucos dias depois de os dois artistas se encontrarem no Maracanã, no domingo (27). Ricky Martin e Pedro Sampaio dividiram o palco durante o show do intervalo da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL.

Na ocasião, eles apresentaram “Pikito Pikito” ao público pela primeira vez. A faixa, que mistura pop latino e funk brasileiro, chegou às plataformas digitais depois da apresentação.

Agora, a parceria ganha também uma versão audiovisual com o Rio de Janeiro como cenário.

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