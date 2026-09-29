Ricky Martin e Pedro Sampaio gravam clipe de ‘Pikito Pikito’ no Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 22:06
Ricky Martin e Pedro Sampaio levaram a parceria “Pikito Pikito” para as ruas do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (29), os artistas gravaram cenas do novo clipe em Santa Teresa, com direito a dança, figurantes e o tradicional bondinho do bairro como parte do cenário.
Durante as filmagens, os dois apareceram juntos em uma picape verde e também circularam pelas ruas ao lado do elenco que participa da produção. Ricky apostou em colete verde e calça branca, enquanto Pedro surgiu com um colete azul estampado com a bandeira do Brasil e bermuda verde.
Pedro Sampaio
O cantor porto-riquenho ainda compartilhou registros dos bastidores nas redes sociais, mostrando um pouco do clima das gravações.
A produção acontece poucos dias depois de os dois artistas se encontrarem no Maracanã, no domingo (27). Ricky Martin e Pedro Sampaio dividiram o palco durante o show do intervalo da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL.
Na ocasião, eles apresentaram “Pikito Pikito” ao público pela primeira vez. A faixa, que mistura pop latino e funk brasileiro, chegou às plataformas digitais depois da apresentação.
Agora, a parceria ganha também uma versão audiovisual com o Rio de Janeiro como cenário.