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Rico Melquiades recua e diz que não vai mais morar em Portugal: ‘Nunca nem pensei nisso’

Influenciador havia anunciado que deixaria o Brasil, mas mudou de ideia dois dias depois e explicou o motivo aos seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:59

Rico Melquiades desistiu de se mudar para Portugal Crédito: Reprodução/TV Senado

O influenciador Rico Melquiades voltou atrás sobre a ideia de deixar o Brasil e afirmou que não pretende mais se mudar para Portugal. A declaração foi feita neste domingo (27), apenas dois dias depois de ele contar aos seguidores que planejava viver no país europeu.

Nos Stories, Rico explicou que decidiu permanecer no Brasil e garantiu que não está planejando uma mudança para outro lugar.

“Pra alegria de poucos, eu não vou sair do Brasil, gente. Eu não vou morar em nenhum lugar, eu não vou pra Portugal, eu não vou pra nenhum lugar. Eu nunca nem pensei nisso na minha vida”, afirmou.

Antes e depois de Rico Melquiades 1 de 16

Na sexta-feira (25), o influenciador havia anunciado que deixaria o país. Agora, ao explicar a mudança de planos, ele citou a própria situação financeira e os investimentos que acumulou ao longo da carreira.

“Eu tenho meus investimentos, gente. Eu fiz várias publicidades milionárias, eu sempre juntei meu dinheiro, meu dinheiro é investido, meu dinheiro trabalha pra mim. Então não tem pra que eu sair do Brasil. Eu tô de boa, de verdade”, declarou.

Rico também aproveitou o assunto para comentar a repercussão da proibição das bets no Brasil. Ao falar sobre influenciadores que já fizeram publicidade para plataformas de apostas e posteriormente se posicionaram contra o setor, ele defendeu que essas pessoas devolvessem os valores recebidos.

“Se você é realmente contra as bets, devolva o dinheiro que você recebeu. Os patrimônios que você fez, devolva. Ou melhor, se não quiser devolver, faça doação”, disse.