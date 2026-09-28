Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rico Melquiades recua e diz que não vai mais morar em Portugal: ‘Nunca nem pensei nisso’

Influenciador havia anunciado que deixaria o Brasil, mas mudou de ideia dois dias depois e explicou o motivo aos seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:59

Rico Melquiades desistiu de se mudar para Portugal
Rico Melquiades desistiu de se mudar para Portugal Crédito: Reprodução/TV Senado

O influenciador Rico Melquiades voltou atrás sobre a ideia de deixar o Brasil e afirmou que não pretende mais se mudar para Portugal. A declaração foi feita neste domingo (27), apenas dois dias depois de ele contar aos seguidores que planejava viver no país europeu.

Nos Stories, Rico explicou que decidiu permanecer no Brasil e garantiu que não está planejando uma mudança para outro lugar.

“Pra alegria de poucos, eu não vou sair do Brasil, gente. Eu não vou morar em nenhum lugar, eu não vou pra Portugal, eu não vou pra nenhum lugar. Eu nunca nem pensei nisso na minha vida”, afirmou.

Antes e depois de Rico Melquiades

Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades: antes e depois por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Rico Melquiades por Redes sociais
1 de 16
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram

Na sexta-feira (25), o influenciador havia anunciado que deixaria o país. Agora, ao explicar a mudança de planos, ele citou a própria situação financeira e os investimentos que acumulou ao longo da carreira.

“Eu tenho meus investimentos, gente. Eu fiz várias publicidades milionárias, eu sempre juntei meu dinheiro, meu dinheiro é investido, meu dinheiro trabalha pra mim. Então não tem pra que eu sair do Brasil. Eu tô de boa, de verdade”, declarou.

Leia mais

Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza

Sócio de Rick revela por que desistiu de voo antes de acidente que matou cantor

Zé Felipe detona o fim das bets e questiona seguidores sobre conteúdo adulto

‘Quem Ama Cuida’: Pilar descobre herança de Adriana e tenta recuperar dinheiro da rival nesta segunda (28)

Rico também aproveitou o assunto para comentar a repercussão da proibição das bets no Brasil. Ao falar sobre influenciadores que já fizeram publicidade para plataformas de apostas e posteriormente se posicionaram contra o setor, ele defendeu que essas pessoas devolvessem os valores recebidos.

“Se você é realmente contra as bets, devolva o dinheiro que você recebeu. Os patrimônios que você fez, devolva. Ou melhor, se não quiser devolver, faça doação”, disse.

Assim, por enquanto, Rico permanece no Brasil e descartou a mudança para Portugal.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Imagem - Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Quem disse que terça é dia de aperto? 5 signos podem finalmente romper uma barreira amanhã (29 de setembro)

Quem disse que terça é dia de aperto? 5 signos podem finalmente romper uma barreira amanhã (29 de setembro)
Imagem - Jade Picon revela se aceitaria retornar ao Big Brother Brasil como veterana

Jade Picon revela se aceitaria retornar ao Big Brother Brasil como veterana