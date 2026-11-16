VEJA CARTA

Rico Melquiades revela detalhes de carta escrita por Deolane: ‘Já já a leoa estará de volta’

Deolane foi presa no dia 21 de maio de 2026, durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:45

Rico Melquiades falou sobre amizade com Deolane Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Rico Melquiades compartilhou com os seguidores uma carta enviada por Deolane Bezerra, presa desde maio sob investigação de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Nos stories do Instagram, Rico compartilhou a carta escrita por Deolane. “Só estou passando aqui para agradecer os telegramas, agradecer por toda preocupação e por sempre estar me defendendo quando pode”, escreveu Deolane na carta.

Deolane Bezerra 1 de 29

“Amigo, acho que você já sabe da minha inocência, que isso tudo é mentira e que vai passar! Mas quero reforçar: você não vai se arrepender de ter acreditado em mim”, ressaltou ainda Deolane.

Confira carta completa:

Carta enviada por Deolane Bezerra Crédito: Reprodução | Instagram

Ao compartilhar a carta, o influencer se declarou. “Minha amiga, eu estou morrendo de saudade, saiba que sempre estarei do seu lado! Se Deus quiser, já já a doutora está solta”, comentou Rico Melquiades.