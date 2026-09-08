PROBLEMÁTICO

Rico Melquíades se envolve em polêmica após ameaçar influenciadora: 'Eu ainda não levantei a mão porque ela é mulher'

Influenciador afirmou que partiria para agressão caso a apresentadora fosse uma mulher trans e provocou críticas nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:00

Rico Melquiades diz que queria agredir Thayse Teixeira Crédito: Reprodução

Rico Melquiades foi acusado de transfobia nas redes sociais após uma declaração feita durante uma discussão com Thayse Teixeira. Em meio ao bate-boca, o influenciador afirmou que não havia agredido a apresentadora por ela ser mulher, mas disse que teria uma atitude diferente caso ela fosse uma travesti.

"Eu ainda não levantei a mão para Thayse porque ela é mulher. Se ela fosse travesti eu ia pra cima dela porque seria um homem", declarou o campeão de "A Fazenda 13".

Rico Melquíades 1 de 42

O trecho foi compartilhado pelo próprio Rico em seu perfil no Instagram e provocou uma onda de críticas. Internautas classificaram a declaração como transfóbica, principalmente por ele se referir a uma mulher trans como homem e ainda associar a situação à possibilidade de violência.

Durante a discussão, Thayse reagiu à declaração e citou Malévola, que também fazia parte do contexto da briga. A apresentadora afirmou que Rico mantinha aquele discurso, mas que não teria a mesma postura caso estivesse diante dela.

Rico, então, respondeu dizendo que considerava Malévola uma mulher. O momento foi registrado em vídeo e também repercutiu pela reação das pessoas que acompanhavam a discussão.

A troca de acusações é mais um episódio da sequência de desentendimentos públicos entre Rico e Thayse, que já tiveram uma relação próxima.

Com a repercussão das imagens, internautas cobraram uma retratação de Rico e criticaram tanto a declaração relacionada a pessoas trans quanto o tom agressivo adotado durante a discussão.