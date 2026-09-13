ASTROLOGIA

Riqueza e sucesso se aproximam de 3 signos nesta semana (de 14 a 20 de setembro), e universo abre caminho para uma fase de abundância

Alguns signos podem perceber que estão mais perto de aproveitar os resultados que vêm construindo, com oportunidades de crescimento e prosperidade

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 14 a 20 de setembro de 2026 traz uma energia favorável para três signos que estão aprendendo a reconhecer a própria abundância. Mais do que correr atrás de novos objetivos, o momento pede que eles percebam o que já conquistaram e permitam-se aproveitar os resultados.

A prosperidade também pode crescer quando existe espaço para celebrar, compartilhar conquistas e construir relações que favoreçam novos caminhos. Para esses signos, o sucesso pode estar menos distante do que parece. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Libra precisa reconhecer a própria abundância antes de correr atrás de mais uma conquista. É fácil transformar cada objetivo alcançado em apenas uma etapa para o próximo, mas esta semana pede justamente o contrário: olhar para trás e perceber o quanto você já avançou.

Permita-se comemorar suas realizações e aproveitar um pouco do que construiu. Abundância não depende apenas de alcançar determinado valor ou meta, mas também da liberdade de reconhecer que sua trajetória já tem muitos motivos para orgulho.

Dica cósmica: não adie a felicidade até alcançar o próximo grande objetivo. Valorize o que já conquistou.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: Sagitário pode descobrir que o sucesso não precisa ser construído sozinho. Nesta semana, de 14 a 20 de setembro, parcerias podem abrir portas e contribuir para uma vida mais próspera, seja em questões financeiras, profissionais ou até afetivas.

O desafio será abandonar a ideia de que depender de alguém significa perder a independência. Relações estáveis e bem escolhidas podem fortalecer seus planos e ajudar a construir resultados mais duradouros.

Dica cósmica: escolha parcerias que tenham espaço para crescer junto com você, em vez de tentar fazer tudo sozinho.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Peixes entra em uma fase em que precisa se permitir receber tudo aquilo que passou tanto tempo tentando construir. Depois de transformar sua relação com dinheiro e merecimento, você pode começar a enxergar que uma vida de abundância não é algo reservado para outras pessoas.

Entre 14 e 20 de setembro, a insegurança pode dar lugar à confiança para aproveitar oportunidades e reconhecer os frutos do próprio esforço. O mais importante agora é não recuar justamente quando as coisas começam a melhorar.

Dica cósmica: permita-se receber sem culpa e lembre-se de que você não precisa provar que merece uma vida melhor.