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Risoto falso de calabresa na panela de pressão: receita cremosa fica pronta em 10 minutos

Feito com arroz comum, requeijão e linguiça, o preparo suja uma panela só

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:00

Risoto falso de calabresa na panela de pressão
Risoto falso de calabresa na panela de pressão Crédito: Imagem gerada com inteligência artificial

Preparar a receita tradicional de risoto costuma dar trabalho e para quem quer fugir dessa trabalheira no meio da semana ou no domingo corrido, uma saída prática entrega o mesmo resultado cremoso usando arroz branco comum e a boa e velha panela de pressão.

A mágica desse prato mora no requeijão adicionado logo após o cozimento. O queijo cremoso entra na mistura quente para dar a textura aveludada, enquanto a linguiça frita garante o sabor marcante. Tudo fica pronto em menos de dez minutos.

Veja como fazer risoto falso de calabresa na panela de pressão

Preparar a receita tradicional de risoto costuma dar trabalho e para quem quer fugir dessa trabalheira no meio da semana ou no domingo corrido, uma saída prática entrega o mesmo resultado cremoso usando arroz branco comum e a boa e velha panela de pressão. por Imagem gerada com inteligência artificial
A mágica desse prato mora no requeijão adicionado logo após o cozimento. O queijo cremoso entra na mistura quente para dar a textura aveludada, enquanto a linguiça frita garante o sabor marcante. Tudo fica pronto em menos de dez minutos. por Imagem gerada com inteligência artificial
Ingredientes: 1 xícara de arroz branco comum (cru), 1 gomo de linguiça calabresa picado em cubos pequenos, 2 xícaras de água fervente, 1/2 cebola picadinha, 2 colheres de sopa bem cheias de requeijão cremoso, 1 colher de sopa de azeite ou óleo, Cheiro-verde picado a gosto por Imagem gerada com inteligência artificial
Coloque o azeite na panela de pressão e doure os cubinhos de calabresa em fogo médio. Junte a cebola picada e mexa por um minuto até ela murchar e pegar a cor da linguiça. por Imagem gerada com inteligência artificial
Despeje o arroz cru, misture tudo por trinta segundos para envolver os grãos na gordura e cubra com a água fervente.  por Imagem gerada com inteligência artificial
Coloque só uma pitadinha de sal, lembrando que a linguiça já vem temperada. por Imagem gerada com inteligência artificial
Tampe a panela. Assim que pegar pressão e começar a chiar, marque exatamente 3 minutos no relógio e desligue o fogo. Deixe o ar sair sozinho, sem forçar a válvula. Ao abrir, junte as colheres de requeijão, mexa com vontade até virar um creme uniforme, salpique o cheiro-verde. por Imagem gerada com inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada com inteligência artificial
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Preparar a receita tradicional de risoto costuma dar trabalho e para quem quer fugir dessa trabalheira no meio da semana ou no domingo corrido, uma saída prática entrega o mesmo resultado cremoso usando arroz branco comum e a boa e velha panela de pressão. por Imagem gerada com inteligência artificial

  • Ingredientes:

1 xícara de arroz branco comum (cru)

1 gomo de linguiça calabresa picado em cubos pequenos

2 xícaras de água fervente

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1/2 cebola picadinha

2 colheres de sopa bem cheias de requeijão cremoso

1 colher de sopa de azeite ou óleo

Cheiro-verde picado a gosto

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  • Modo de preparo:

Coloque o azeite na panela de pressão e doure os cubinhos de calabresa em fogo médio. Junte a cebola picada e mexa por um minuto até ela murchar e pegar a cor da linguiça.

Despeje o arroz cru, misture tudo por trinta segundos para envolver os grãos na gordura e cubra com a água fervente. Coloque só uma pitadinha de sal, lembrando que a linguiça já vem temperada.

Tampe a panela. Assim que pegar pressão e começar a chiar, marque exatamente 3 minutos no relógio e desligue o fogo. Deixe o ar sair sozinho, sem forçar a válvula. Ao abrir, junte as colheres de requeijão, mexa com vontade até virar um creme uniforme, salpique o cheiro-verde e sirva na hora.

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