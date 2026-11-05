Risoto falso de calabresa na panela de pressão: receita cremosa fica pronta em 10 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:00
Preparar a receita tradicional de risoto costuma dar trabalho e para quem quer fugir dessa trabalheira no meio da semana ou no domingo corrido, uma saída prática entrega o mesmo resultado cremoso usando arroz branco comum e a boa e velha panela de pressão.
A mágica desse prato mora no requeijão adicionado logo após o cozimento. O queijo cremoso entra na mistura quente para dar a textura aveludada, enquanto a linguiça frita garante o sabor marcante. Tudo fica pronto em menos de dez minutos.
Veja como fazer risoto falso de calabresa na panela de pressão
1 xícara de arroz branco comum (cru)
1 gomo de linguiça calabresa picado em cubos pequenos
2 xícaras de água fervente
1/2 cebola picadinha
2 colheres de sopa bem cheias de requeijão cremoso
1 colher de sopa de azeite ou óleo
Cheiro-verde picado a gosto
Coloque o azeite na panela de pressão e doure os cubinhos de calabresa em fogo médio. Junte a cebola picada e mexa por um minuto até ela murchar e pegar a cor da linguiça.
Despeje o arroz cru, misture tudo por trinta segundos para envolver os grãos na gordura e cubra com a água fervente. Coloque só uma pitadinha de sal, lembrando que a linguiça já vem temperada.
Tampe a panela. Assim que pegar pressão e começar a chiar, marque exatamente 3 minutos no relógio e desligue o fogo. Deixe o ar sair sozinho, sem forçar a válvula. Ao abrir, junte as colheres de requeijão, mexa com vontade até virar um creme uniforme, salpique o cheiro-verde e sirva na hora.