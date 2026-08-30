Rita Guedes revela grave complicação após cirurgia e conta por que está usando óculos escuros na Dança dos Famosos

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:16
Rita Guedes revelou que os óculos escuros que tem usado nas apresentações da “Dança dos Famosos” escondem uma fase delicada de sua vida. A atriz contou que sofreu complicações graves após uma blefaroplastia, cirurgia estética realizada nas pálpebras, e chegou a ficar dez dias internada.
Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Rita afirmou que houve negligência médica durante o procedimento. Segundo ela, uma cirurgia que normalmente teria recuperação rápida acabou provocando problemas na córnea e afetando o músculo responsável por levantar a pálpebra.
O procedimento teria durado cerca de três horas além do previsto. Depois da cirurgia, a atriz desenvolveu ceratite e uma inflamação intensa na conjuntiva. Durante parte da recuperação, precisou manter o olho direito completamente fechado. “Meu olho não podia ser aberto. É muito desesperador”, relatou.
Elenco de Dança dos Famosos 2026
Rita explicou que o nervo não foi lesionado de forma permanente, mas o músculo acabou comprometido. A suspeita levantada nos exames é de que tenha ocorrido uma queimadura durante a cirurgia, possivelmente provocada pelo uso do bisturi ou por um pinçamento.
A consequência foi a queda da pálpebra e a dificuldade para abrir o olho. Atualmente, segundo a atriz, o olho direito está cerca de 60% aberto.
Para recuperar os movimentos, ela realiza fisioterapia ocular, além de sessões de radiofrequência, laser e estímulo do nervo.
Por que Rita Guedes usa óculos na Dança dos Famosos?
Mesmo durante o tratamento, Rita decidiu continuar na competição do “Domingão com Huck”. Os óculos escuros usados durante as apresentações ajudam a disfarçar a alteração no olho enquanto ela segue em recuperação.
A atriz espera conseguir deixar o acessório de lado em breve. A previsão é que ainda precise usá-lo por mais uma semana.
Apesar das dificuldades, Rita também tem encarado a competição como uma experiência nova. Ela brincou sobre os desafios de aprender as coreografias enquanto lidava com a recuperação e afirmou que a participação tem sido reveladora.