TRAUMA

Rita Guedes tira os óculos ao vivo, chora e revela que quase perdeu a visão após erro médico em cirurgia estética

Atriz emocionou Luciano Huck ao contar que ficou dez dias internada e correu o risco de desenvolver estrabismo e sofrer danos permanentes nos olhos

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:00

Rita Guedes Crédito: Reprodução

A atriz Rita Guedes protagonizou um momento emocionante no "Domingão com Huck", exibido no domingo (11). Participante do "Dança dos Famosos", ela retirou os óculos escuros diante das câmeras pela primeira vez desde sua estreia na competição e relembrou as complicações que enfrentou após uma cirurgia estética nas pálpebras.

Rita contou que quase perdeu a visão depois de passar por uma blefaroplastia, procedimento realizado para retirar o excesso de pele e bolsas de gordura da região dos olhos. Segundo a atriz, as complicações foram graves e exigiram uma internação de dez dias.

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"Infelizmente, tive um problema que me causou sérias complicações, inflamações, fiquei internada por 10 dias com possibilidade de ficar estrábica, de perder a visão e de não abrir mais o olho. Graças a Deus consegui, com fisioterapia, não ter mais nenhum dano permanente", relatou.

Durante o desabafo, Rita também agradeceu a Luciano Huck pelo acolhimento que recebeu quando começou a participar do quadro. Na época, ainda estava em recuperação e não sabia quando conseguiria voltar a aparecer sem os óculos escuros. "Na primeira vez em que pisei aqui, estava de óculos, te mostrei o olho e falei: 'Não sei quando vai melhorar'. Você falou uma coisa que acalmou meu coração: 'Fique com os óculos, o tempo que precisar'", recordou.

A retirada dos óculos marcou uma nova etapa da recuperação da atriz, que vinha utilizando o acessório em suas apresentações no programa.

A blefaroplastia é uma cirurgia plástica que pode ter finalidade estética ou funcional. Embora seja um procedimento conhecido e realizado por diferentes celebridades, exige avaliação individualizada e cuidados médicos, especialmente por envolver uma região delicada do rosto.