Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

RJ Mitte morreu de quê? Saiba o que se sabe sobre a morte do ator de 'Breaking Bad'

Ator que interpretou Walter White Jr. morreu aos 34 anos; imprensa americana divulgou informações sobre as circunstâncias do falecimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:10

RJ Mitte
RJ Mitte Crédito: Reprodução

A morte de RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (12). O ator tinha 34 anos, e as circunstâncias do falecimento passaram a despertar questionamentos após a confirmação da notícia.

Inicialmente, a revista Variety e o portal TMZ informaram que o artista havia morrido, mas não divulgaram a causa.

RJ Mitte

RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
RJ Mitte por Reprodução
1 de 12
RJ Mitte por Reprodução

Posteriormente, segundo a revista People, o TMZ relatou ter recebido a informação de um funcionário do condado de que Mitte provocou a própria morte em Brownsville, no Texas. Até então, essa versão não havia sido confirmada oficialmente pela família ou pelos representantes do ator.

RJ Mitte tinha paralisia cerebral, condição diagnosticada na infância e que também fazia parte da história de seu personagem em "Breaking Bad". Não há informações que relacionem a deficiência à morte.

O americano ganhou reconhecimento internacional ao interpretar o filho de Walter White, vivido por Bryan Cranston, nas cinco temporadas da série, exibida entre 2008 e 2013.

Leia mais

Imagem - Quem era RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que morreu aos 34 anos e virou símbolo de inclusão

Quem era RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que morreu aos 34 anos e virou símbolo de inclusão

Imagem - Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Pilar manda matar Pedro e prepara armadilha cruel; veja o resumo de hoje (12)

'Quem Ama Cuida': Pilar manda matar Pedro e prepara armadilha cruel; veja o resumo de hoje (12)

Depois do sucesso da produção, continuou trabalhando no cinema e na televisão, com participações em "Switched at Birth", "Now Apocalypse" e "The Guardians of Justice".

Fora das telas, Mitte também se destacou pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ele atuou como embaixador de organizações voltadas à inclusão e à assistência médica infantil.

Em comunicado divulgado após a notícia da morte, representantes do artista ressaltaram sua contribuição para ampliar a representatividade de pessoas com deficiência no entretenimento.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes oficiais sobre as circunstâncias do falecimento.

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Saiba por onde anda Sónia, que ficou famosa por pontapé envolvendo Marco Borges no Big Brother 1

Lembra dela? Saiba por onde anda Sónia, que ficou famosa por pontapé envolvendo Marco Borges no Big Brother 1
Imagem - Antes de morrer, ator de 'Breaking Bad' revelou ter perdido todo o dinheiro da série em suposto golpe de empresária

Antes de morrer, ator de 'Breaking Bad' revelou ter perdido todo o dinheiro da série em suposto golpe de empresária
Imagem - Youtuber Pirula reaparece pela primeira vez após AVC, com sequelas e dificuldade para falar: 'Sobrevivi'

Youtuber Pirula reaparece pela primeira vez após AVC, com sequelas e dificuldade para falar: 'Sobrevivi'