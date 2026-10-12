LUTO

RJ Mitte morreu de quê? Saiba o que se sabe sobre a morte do ator de 'Breaking Bad'

Ator que interpretou Walter White Jr. morreu aos 34 anos; imprensa americana divulgou informações sobre as circunstâncias do falecimento

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:10

RJ Mitte Crédito: Reprodução

A morte de RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (12). O ator tinha 34 anos, e as circunstâncias do falecimento passaram a despertar questionamentos após a confirmação da notícia.

Inicialmente, a revista Variety e o portal TMZ informaram que o artista havia morrido, mas não divulgaram a causa.

RJ Mitte 1 de 12

Posteriormente, segundo a revista People, o TMZ relatou ter recebido a informação de um funcionário do condado de que Mitte provocou a própria morte em Brownsville, no Texas. Até então, essa versão não havia sido confirmada oficialmente pela família ou pelos representantes do ator.

RJ Mitte tinha paralisia cerebral, condição diagnosticada na infância e que também fazia parte da história de seu personagem em "Breaking Bad". Não há informações que relacionem a deficiência à morte.

O americano ganhou reconhecimento internacional ao interpretar o filho de Walter White, vivido por Bryan Cranston, nas cinco temporadas da série, exibida entre 2008 e 2013.

Depois do sucesso da produção, continuou trabalhando no cinema e na televisão, com participações em "Switched at Birth", "Now Apocalypse" e "The Guardians of Justice".

Fora das telas, Mitte também se destacou pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ele atuou como embaixador de organizações voltadas à inclusão e à assistência médica infantil.

Em comunicado divulgado após a notícia da morte, representantes do artista ressaltaram sua contribuição para ampliar a representatividade de pessoas com deficiência no entretenimento.