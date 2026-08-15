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Robbie Williams fala sobre diagnóstico de autismo aos 52 anos: 'Explica muita coisa'

Cantor britânico comentou pela primeira vez sobre o assunto durante evento de roupas

Kamila Macedo

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 00:30

Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano Crédito: Reprodução/ Instagram

Aos 52 anos, o cantor Robbie Williams falou pela primeira vez sobre ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). O artista revelou como a novidade o fez compreender melhor seus próprios comportamentos ao longo da vida. As informações são do Daily Mail.

O assunto foi abordado pela primeira vez durante uma sessão de perguntas e respostas no lançamento da coleção Outono/Inverno da sua marca, a Hopeium. O artista, que atualmente está na turnê mundial “Britpop”, compareceu ao evento e explicou sua relação com os diagnósticos. Vale lembrar que o ex-integrante do Take That também já possuía o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Durante o relato, ele detalhou a recente descoberta do autismo: “Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa. Agora é meu passe livre para sair da prisão. Para todas as coisas estranhas que faço, simplesmente digo: ‘Desculpe, eu sou autista’”.

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“Com o TDAH, você consegue se concentrar completamente em algo, 1000%, mas com absolutamente tudo o resto, você simplesmente não consegue. Pergunte aos meus filhos”, disse ele.

Ao detalhar o que realmente prende sua atenção, ele explicou que direciona o foco para a criatividade. "O que me deixa completamente obcecado é criar imagens e fazer coisas engraçadas. Quando estou criando imagens e coisas engraçadas, não estou pensando em mim, porque meu cérebro é incrivelmente criativo e pode ser criativo com relação a tudo no mundo que te causa pânico ou medo", afirmou o cantor.

Demonstrando bom humor durante a interação, Williams reiterou: “É melhor treinar meu cérebro para fazer algo melhor do que me preocupar em ter poderes sobrenaturais e derrubar um avião”.