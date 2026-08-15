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Robbie Williams fala sobre diagnóstico de autismo aos 52 anos: 'Explica muita coisa'

Cantor britânico comentou pela primeira vez sobre o assunto durante evento de roupas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 00:30

Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano
Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano Crédito: Reprodução/ Instagram

Aos 52 anos, o cantor Robbie Williams falou pela primeira vez sobre ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). O artista revelou como a novidade o fez compreender melhor seus próprios comportamentos ao longo da vida. As informações são do Daily Mail.

O assunto foi abordado pela primeira vez durante uma sessão de perguntas e respostas no lançamento da coleção Outono/Inverno da sua marca, a Hopeium. O artista, que atualmente está na turnê mundial “Britpop”, compareceu ao evento e explicou sua relação com os diagnósticos. Vale lembrar que o ex-integrante do Take That também já possuía o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Durante o relato, ele detalhou a recente descoberta do autismo: “Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa. Agora é meu passe livre para sair da prisão. Para todas as coisas estranhas que faço, simplesmente digo: ‘Desculpe, eu sou autista’”.

Robbie Williams

Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
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Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
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Robbie Williams por Reprodução/ Instagram

“Com o TDAH, você consegue se concentrar completamente em algo, 1000%, mas com absolutamente tudo o resto, você simplesmente não consegue. Pergunte aos meus filhos”, disse ele.

Ao detalhar o que realmente prende sua atenção, ele explicou que direciona o foco para a criatividade. "O que me deixa completamente obcecado é criar imagens e fazer coisas engraçadas. Quando estou criando imagens e coisas engraçadas, não estou pensando em mim, porque meu cérebro é incrivelmente criativo e pode ser criativo com relação a tudo no mundo que te causa pânico ou medo", afirmou o cantor.

Demonstrando bom humor durante a interação, Williams reiterou: “É melhor treinar meu cérebro para fazer algo melhor do que me preocupar em ter poderes sobrenaturais e derrubar um avião”.

Robbie Williams tem show marcado no Brasil. O cantor trará a turnê “Britpop” para uma apresentação única no dia 13 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

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