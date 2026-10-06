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Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'

Woody Harrelson contou que foi recebido por nove dos animais na casa do astro e se surpreendeu com a liberdade dos pets

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:08

Robert De Niro como Frank Costello no filme The Alto Knights: Máfia e Poder: ator apareceu com seus cachorros Crédito: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Robert De Niro pode ser conhecido por interpretar alguns dos personagens mais durões de Hollywood, mas, longe das câmeras, o ator aparentemente mora em uma espécie de 'creche canina'. Woody Harrelson revelou que o astro tem nada menos que 18 cachorros em casa.

A revelação aconteceu durante uma conversa de Harrelson com Skyler Gisondo para a revista "Interview". O ator contou que esteve na casa de De Niro, em Nova York, e se deparou com alguns dos animais logo na chegada. "Ele tem dezoito cachorros. Fomos à casa dele aqui em Nova York, e nove cachorros vieram até a porta", contou Harrelson.

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Segundo o ator, os cães são pequenos e têm bastante liberdade dentro da casa do astro. "Fazem o que querem", disse.

Harrelson ainda destacou como a quantidade de animais contrasta com a imagem que o público costuma ter de De Niro. "Pensando no Bob De Niro, você não imagina ele nesse mundo com uma quantidade enorme de cachorros", afirmou.

Alguns dos cães de De Niro, inclusive, já ganharam espaço diante das câmeras. Eles apareceram ao lado do astro em "The Alto Knights: Máfia e Poder", filme de 2025 no qual o ator interpretou os mafiosos Frank Costello e Vito Genovese.

Debra Messing, que interpretou Bobbie Costello, mulher do personagem de De Niro, contou anteriormente que os animais que apareceram no longa eram, de fato, os cachorros do ator. "Foi incrível. Primeiro de tudo, eles são os cachorros reais do Bob. São os cachorros dele, o que me fez rir muito. Ele entrou com esses cachorros pequenos. Eu pensei: 'Ok, isso não faz sentido'", contou.

Messing chegou a pedir os animais emprestados para uma cena. Como os personagens dela e de De Niro não tinham filhos na história, ela brincou que "os cachorros são nossos filhos".

O pedido acabou fazendo com que os animais tivessem uma participação maior do que a inicialmente planejada. "Então os cachorros ganharam um papel muito, muito maior do que o originalmente planejado. Eles também usaram casacos de vison", revelou a atriz.

A quantidade de cachorros também não é exatamente uma novidade para quem acompanha as declarações de De Niro. Em 2022, durante uma participação no podcast "Table Manners", o ator já havia contado que tinha muitos animais em casa e admitido que nem sequer sabia o nome de todos.

"Há tantas coisas que acontecem que eu nem sei os nomes. Tenho um monte de cachorros pequenos. Nem sei o nome de todos eles", disse na ocasião.