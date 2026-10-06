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Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'

Woody Harrelson contou que foi recebido por nove dos animais na casa do astro e se surpreendeu com a liberdade dos pets

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:08

Robert De Niro como Frank Costello no filme The Alto Knights: Máfia e Poder: ator apareceu com seus cachorros
Robert De Niro como Frank Costello no filme The Alto Knights: Máfia e Poder: ator apareceu com seus cachorros Crédito: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Robert De Niro pode ser conhecido por interpretar alguns dos personagens mais durões de Hollywood, mas, longe das câmeras, o ator aparentemente mora em uma espécie de 'creche canina'. Woody Harrelson revelou que o astro tem nada menos que 18 cachorros em casa.

A revelação aconteceu durante uma conversa de Harrelson com Skyler Gisondo para a revista "Interview". O ator contou que esteve na casa de De Niro, em Nova York, e se deparou com alguns dos animais logo na chegada. "Ele tem dezoito cachorros. Fomos à casa dele aqui em Nova York, e nove cachorros vieram até a porta", contou Harrelson.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
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O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
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Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
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Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
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O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
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Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Segundo o ator, os cães são pequenos e têm bastante liberdade dentro da casa do astro. "Fazem o que querem", disse.

Harrelson ainda destacou como a quantidade de animais contrasta com a imagem que o público costuma ter de De Niro. "Pensando no Bob De Niro, você não imagina ele nesse mundo com uma quantidade enorme de cachorros", afirmou.

Alguns dos cães de De Niro, inclusive, já ganharam espaço diante das câmeras. Eles apareceram ao lado do astro em "The Alto Knights: Máfia e Poder", filme de 2025 no qual o ator interpretou os mafiosos Frank Costello e Vito Genovese.

Debra Messing, que interpretou Bobbie Costello, mulher do personagem de De Niro, contou anteriormente que os animais que apareceram no longa eram, de fato, os cachorros do ator. "Foi incrível. Primeiro de tudo, eles são os cachorros reais do Bob. São os cachorros dele, o que me fez rir muito. Ele entrou com esses cachorros pequenos. Eu pensei: 'Ok, isso não faz sentido'", contou.

Messing chegou a pedir os animais emprestados para uma cena. Como os personagens dela e de De Niro não tinham filhos na história, ela brincou que "os cachorros são nossos filhos".

O pedido acabou fazendo com que os animais tivessem uma participação maior do que a inicialmente planejada. "Então os cachorros ganharam um papel muito, muito maior do que o originalmente planejado. Eles também usaram casacos de vison", revelou a atriz.

A quantidade de cachorros também não é exatamente uma novidade para quem acompanha as declarações de De Niro. Em 2022, durante uma participação no podcast "Table Manners", o ator já havia contado que tinha muitos animais em casa e admitido que nem sequer sabia o nome de todos.

"Há tantas coisas que acontecem que eu nem sei os nomes. Tenho um monte de cachorros pequenos. Nem sei o nome de todos eles", disse na ocasião.

Quando perguntado sobre quantos cachorros tinha, De Niro foi menos preciso. "Alguns. Mais de dez", respondeu.

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