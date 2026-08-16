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Robert Downey Jr. volta a ser Homem de Ferro em atração da Marvel na Disneyland

Ator interpretará novamente Tony Stark em duas novas atrações do Avengers Campus, na Califórnia

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:01

Robert Downey Jr. estará no filme
Robert Downey Jr. estará no filme Crédito: Divulgação

Robert Downey Jr. voltará a interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, em um projeto oficial da Marvel. O ator reprisará o personagem em Avengers: Infinity Defense e Stark Lab, duas novas atrações do Avengers Campus, na Disneyland Califórnia.

Será a primeira vez que Downey Jr. viverá o herói desde a despedida do personagem em Vingadores: Ultimato, de 2019.

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As atrações fazem parte de uma expansão que pretende dobrar o tamanho da área dedicada aos Vingadores no parque. Além de Downey Jr., outros atores do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) participarão dos projetos.

O retorno ocorre em um momento em que o ator também assume outro papel no universo da Marvel. Em Vingadores: Doutor Destino, Downey Jr. interpretará Victor Von Doom, o vilão que será o antagonista da próxima fase da franquia.

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