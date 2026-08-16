CINEMA

Robert Downey Jr. volta a ser Homem de Ferro em atração da Marvel na Disneyland

Ator interpretará novamente Tony Stark em duas novas atrações do Avengers Campus, na Califórnia

WIadmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:01

Robert Downey Jr. estará no filme Crédito: Divulgação

Robert Downey Jr. voltará a interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, em um projeto oficial da Marvel. O ator reprisará o personagem em Avengers: Infinity Defense e Stark Lab, duas novas atrações do Avengers Campus, na Disneyland Califórnia.

Será a primeira vez que Downey Jr. viverá o herói desde a despedida do personagem em Vingadores: Ultimato, de 2019.

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As atrações fazem parte de uma expansão que pretende dobrar o tamanho da área dedicada aos Vingadores no parque. Além de Downey Jr., outros atores do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) participarão dos projetos.