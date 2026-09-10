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Aos 69 anos, Roberta Miranda descobre que foi separada da mãe biológica na maternidade

Cantora contou que soube da verdade pouco antes da morte da mulher que a criou e relembrou o momento em que descobriu a história

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:25

Roberta Miranda revela que descobriu uma história surpreendente sobre sua origem familiar Crédito: Paolo Martinelli

Roberta Miranda, de 69 anos, revelou uma história familiar que guardou por anos. A cantora descobriu que a mulher que a criou não era sua mãe biológica e que ela havia sido levada da maternidade pelo pai e pelo irmão.

A revelação veio pouco antes da morte de Maria Corrêa de Miranda, mulher que Roberta sempre considerou sua mãe. Em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, a artista contou que ficou abalada ao ouvir do irmão que sua origem era diferente do que imaginava.

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Segundo Roberta, o irmão chegou a dizer que sua mãe biológica era uma prostituta. A cantora levou a questão para a terapia antes de conversar com Maria. “Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de minha mãe morrer”, relatou.

Foi então que Maria explicou que a mãe biológica de Roberta era uma mulher muito pobre e não tinha condições de alimentá-la. Mais tarde, o irmão confirmou a história ao conversar com o psiquiatra da cantora.

Levada ainda bebê

Roberta descobriu que é filha biológica do homem que considerava seu pai, mas não de Maria. De acordo com o relato, o pai e o irmão foram até a maternidade e levaram a recém-nascida para casa. “Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa”, contou a cantora, emocionada.

Durante a entrevista, Roberta afirmou que prefere não definir a mulher que a criou apenas pela ausência de vínculo biológico. Para ela, foi Maria quem exerceu o papel de mãe durante toda a sua vida. “Essa é a mãe que eu amo”, afirmou.

A cantora também lembrou que cuidou da mãe durante a velhice e fez questão de proporcionar a ela uma vida digna. “Bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, essa é a mãe que eu amo. Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice”, declarou.