Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 69 anos, Roberta Miranda descobre que foi separada da mãe biológica na maternidade

Cantora contou que soube da verdade pouco antes da morte da mulher que a criou e relembrou o momento em que descobriu a história

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:25

Roberta Miranda revela que descobriu uma história surpreendente sobre sua origem familiar
Roberta Miranda revela que descobriu uma história surpreendente sobre sua origem familiar Crédito: Paolo Martinelli

Roberta Miranda, de 69 anos, revelou uma história familiar que guardou por anos. A cantora descobriu que a mulher que a criou não era sua mãe biológica e que ela havia sido levada da maternidade pelo pai e pelo irmão.

A revelação veio pouco antes da morte de Maria Corrêa de Miranda, mulher que Roberta sempre considerou sua mãe. Em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, a artista contou que ficou abalada ao ouvir do irmão que sua origem era diferente do que imaginava.

Roberta Miranda

Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda fez vídeo nas redes sociais comentando o ocorrido por Reprodução / Instagram
Roberta Miranda e Paula Fernandes por Reprodução / Divulgação
1 de 7
Roberta Miranda por Reprodução

Segundo Roberta, o irmão chegou a dizer que sua mãe biológica era uma prostituta. A cantora levou a questão para a terapia antes de conversar com Maria. “Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de minha mãe morrer”, relatou.

Foi então que Maria explicou que a mãe biológica de Roberta era uma mulher muito pobre e não tinha condições de alimentá-la. Mais tarde, o irmão confirmou a história ao conversar com o psiquiatra da cantora.

Levada ainda bebê

Roberta descobriu que é filha biológica do homem que considerava seu pai, mas não de Maria. De acordo com o relato, o pai e o irmão foram até a maternidade e levaram a recém-nascida para casa. “Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa”, contou a cantora, emocionada.

Leia mais

Valter Sales Alágbi leva lançamento de ‘MÃo de Pilão’ ao Parque São Bartolomeu

Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira e impressiona com propriedade de luxo no interior

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

‘Quem Ama Cuida’: Adriana arma plano contra Ulisses e manda aviso anônimo para Fábia nesta quinta (10)

‘Chef de Alto Nível’: saiba como será a revelação dos 24 participantes da nova temporada

Durante a entrevista, Roberta afirmou que prefere não definir a mulher que a criou apenas pela ausência de vínculo biológico. Para ela, foi Maria quem exerceu o papel de mãe durante toda a sua vida. “Essa é a mãe que eu amo”, afirmou.

A cantora também lembrou que cuidou da mãe durante a velhice e fez questão de proporcionar a ela uma vida digna. “Bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, essa é a mãe que eu amo. Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice”, declarou.

Roberta ainda refletiu sobre como conseguiu seguir em frente diante das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. “Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer”, disse.

Leia mais

Imagem - Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Imagem - Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Imagem - Mãeana expõe bastidor com o sogro, Gilberto Gil, revela mágoa antiga e dispara: 'Fiquei com muito ódio'

Mãeana expõe bastidor com o sogro, Gilberto Gil, revela mágoa antiga e dispara: 'Fiquei com muito ódio'

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ex de Ana Castela é preso após polícia apreender munições em fazenda

Ex de Ana Castela é preso após polícia apreender munições em fazenda