Aos 69 anos, Roberta Miranda descobre que foi separada da mãe biológica na maternidade

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:25
Roberta Miranda, de 69 anos, revelou uma história familiar que guardou por anos. A cantora descobriu que a mulher que a criou não era sua mãe biológica e que ela havia sido levada da maternidade pelo pai e pelo irmão.
A revelação veio pouco antes da morte de Maria Corrêa de Miranda, mulher que Roberta sempre considerou sua mãe. Em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, a artista contou que ficou abalada ao ouvir do irmão que sua origem era diferente do que imaginava.
Roberta Miranda
Segundo Roberta, o irmão chegou a dizer que sua mãe biológica era uma prostituta. A cantora levou a questão para a terapia antes de conversar com Maria. “Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de minha mãe morrer”, relatou.
Foi então que Maria explicou que a mãe biológica de Roberta era uma mulher muito pobre e não tinha condições de alimentá-la. Mais tarde, o irmão confirmou a história ao conversar com o psiquiatra da cantora.
Levada ainda bebê
Roberta descobriu que é filha biológica do homem que considerava seu pai, mas não de Maria. De acordo com o relato, o pai e o irmão foram até a maternidade e levaram a recém-nascida para casa. “Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa”, contou a cantora, emocionada.
Durante a entrevista, Roberta afirmou que prefere não definir a mulher que a criou apenas pela ausência de vínculo biológico. Para ela, foi Maria quem exerceu o papel de mãe durante toda a sua vida. “Essa é a mãe que eu amo”, afirmou.
A cantora também lembrou que cuidou da mãe durante a velhice e fez questão de proporcionar a ela uma vida digna. “Bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, essa é a mãe que eu amo. Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice”, declarou.
Roberta ainda refletiu sobre como conseguiu seguir em frente diante das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. “Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer”, disse.