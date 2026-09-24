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Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte

Cantora usou as redes sociais para refletir sobre a valorização de artistas após a morte e lamentou o reconhecimento tardio

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:30

Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte Crédito: Reprodução

O crescimento expressivo do perfil de Rick depois da morte chamou a atenção de Roberta Miranda. A cantora compartilhou nesta quinta-feira (24) uma publicação que apontava o ganho de mais de 1 milhão de seguidores do sertanejo após o acidente de helicóptero que tirou sua vida, em Santa Catarina.

A reflexão publicada originalmente nas redes questionava justamente o reconhecimento póstumo de artistas e defendia que elogios e demonstrações de carinho aconteçam enquanto eles ainda estão vivos. Roberta decidiu repostar o conteúdo e acrescentou sua própria reação.

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“Pensei o mesmo… chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”, escreveu.

A manifestação acontece dois dias após a confirmação da morte de Rick, aos 59 anos. O cantor estava em um helicóptero que foi localizado na região serrana de Santa Catarina. Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

A perda já havia sido comentada por Roberta logo após a confirmação da tragédia. Em uma homenagem ao colega, a cantora falou sobre a proximidade existente entre artistas que vivem constantemente entre viagens, shows e deslocamentos.

“Rick muito amado por todos e quando isto acontece com um colega bate em mim algo familiar. Nos esforçamos para estar no lugar junto ao nosso público e de repente acontece o pior”, escreveu na ocasião.