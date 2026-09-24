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Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte

Cantora usou as redes sociais para refletir sobre a valorização de artistas após a morte e lamentou o reconhecimento tardio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:30

Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte Crédito: Reprodução

O crescimento expressivo do perfil de Rick depois da morte chamou a atenção de Roberta Miranda. A cantora compartilhou nesta quinta-feira (24) uma publicação que apontava o ganho de mais de 1 milhão de seguidores do sertanejo após o acidente de helicóptero que tirou sua vida, em Santa Catarina.

A reflexão publicada originalmente nas redes questionava justamente o reconhecimento póstumo de artistas e defendia que elogios e demonstrações de carinho aconteçam enquanto eles ainda estão vivos. Roberta decidiu repostar o conteúdo e acrescentou sua própria reação.

Roberta Miranda

Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda fez vídeo nas redes sociais comentando o ocorrido por Reprodução / Instagram
Roberta Miranda e Paula Fernandes por Reprodução / Divulgação
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Roberta Miranda por Reprodução

“Pensei o mesmo… chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”, escreveu.

A manifestação acontece dois dias após a confirmação da morte de Rick, aos 59 anos. O cantor estava em um helicóptero que foi localizado na região serrana de Santa Catarina. Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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A perda já havia sido comentada por Roberta logo após a confirmação da tragédia. Em uma homenagem ao colega, a cantora falou sobre a proximidade existente entre artistas que vivem constantemente entre viagens, shows e deslocamentos.

“Rick muito amado por todos e quando isto acontece com um colega bate em mim algo familiar. Nos esforçamos para estar no lugar junto ao nosso público e de repente acontece o pior”, escreveu na ocasião.

Agora, ao comentar a repercussão nas redes, Roberta direcionou a discussão para outro aspecto do episódio: a importância de reconhecer a trajetória de um artista antes que seja tarde demais.

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