Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:30
O crescimento expressivo do perfil de Rick depois da morte chamou a atenção de Roberta Miranda. A cantora compartilhou nesta quinta-feira (24) uma publicação que apontava o ganho de mais de 1 milhão de seguidores do sertanejo após o acidente de helicóptero que tirou sua vida, em Santa Catarina.
A reflexão publicada originalmente nas redes questionava justamente o reconhecimento póstumo de artistas e defendia que elogios e demonstrações de carinho aconteçam enquanto eles ainda estão vivos. Roberta decidiu repostar o conteúdo e acrescentou sua própria reação.
Roberta Miranda
“Pensei o mesmo… chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”, escreveu.
A manifestação acontece dois dias após a confirmação da morte de Rick, aos 59 anos. O cantor estava em um helicóptero que foi localizado na região serrana de Santa Catarina. Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
A perda já havia sido comentada por Roberta logo após a confirmação da tragédia. Em uma homenagem ao colega, a cantora falou sobre a proximidade existente entre artistas que vivem constantemente entre viagens, shows e deslocamentos.
“Rick muito amado por todos e quando isto acontece com um colega bate em mim algo familiar. Nos esforçamos para estar no lugar junto ao nosso público e de repente acontece o pior”, escreveu na ocasião.
Agora, ao comentar a repercussão nas redes, Roberta direcionou a discussão para outro aspecto do episódio: a importância de reconhecer a trajetória de um artista antes que seja tarde demais.