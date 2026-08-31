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Roberta Miranda se revolta após revelar perda do filho e não receber apoio de cantoras: ‘Maior decepção’

Sertaneja contou que esperava uma mensagem de solidariedade de colegas após tornar público que perdeu o bebê depois de ser agredida durante a gestação

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:11

Roberta Miranda Crédito: Reprodução

Roberta Miranda desabafou sobre a falta de apoio que recebeu de outras cantoras após revelar um dos episódios mais dolorosos de sua vida. A artista contou que perdeu um filho durante a gestação depois de sofrer uma agressão e afirmou que se decepcionou com mulheres que considerava amigas.

A sertaneja disse que esperava receber ao menos uma mensagem de solidariedade depois de tornar a história pública, mas isso não aconteceu.

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“Quando eu disse que perdi o meu filho com chute na barriga aos cinco meses, não vi uma colega minha entrar no Direct ou em algum lugar pessoalmente para falar: ‘Poxa, Roberta, sinto muito’. Isso para mim foi a maior decepção”, afirmou.

Segundo Roberta, a ausência de apoio também mudou a maneira como pretende se posicionar diante de situações envolvendo outras mulheres.

“A partir deste momento não defenderei ninguém, não vou botar a minha cara para bater. As pessoas realmente me decepcionaram”, declarou.

A cantora afirmou que a perda continua sendo uma lembrança dolorosa e lamentou especialmente a postura de mulheres do meio sertanejo que considerava próximas.

“Veio como uma faca me cortando ao meio. Sempre defendi as mulheres e lutei para que elas estivessem no mundo sertanejo”, disse.

Roberta também reforçou que esperava uma demonstração de carinho justamente pela relação que acreditava ter construído com algumas colegas.

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“Você conta algo que dói todos os dias, que foi ter perdido meu filho com um chute na barriga, mas não encontra uma que se diz amiga, que te respeita e diz gostar de você, se solidariza com a minha dor”, desabafou.

Violência durante a gestação

Roberta Miranda já havia falado publicamente sobre o episódio no ano passado, durante uma entrevista ao “Fantástico”. Na ocasião, relatou situações de violência que enfrentou na adolescência.

Segundo a cantora, ela trabalhava em uma boate quando foi vítima de estupro. Anos depois, já grávida de quase seis meses, relatou ter enfrentado outra tentativa de violência sexual.