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Roberta Miranda se revolta após revelar perda do filho e não receber apoio de cantoras: ‘Maior decepção’

Sertaneja contou que esperava uma mensagem de solidariedade de colegas após tornar público que perdeu o bebê depois de ser agredida durante a gestação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:11

Roberta Miranda
Roberta Miranda Crédito: Reprodução

Roberta Miranda desabafou sobre a falta de apoio que recebeu de outras cantoras após revelar um dos episódios mais dolorosos de sua vida. A artista contou que perdeu um filho durante a gestação depois de sofrer uma agressão e afirmou que se decepcionou com mulheres que considerava amigas.

A sertaneja disse que esperava receber ao menos uma mensagem de solidariedade depois de tornar a história pública, mas isso não aconteceu.

Roberta Miranda

Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda por Reprodução
Roberta Miranda fez vídeo nas redes sociais comentando o ocorrido por Reprodução / Instagram
Roberta Miranda e Paula Fernandes por Reprodução / Divulgação
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Roberta Miranda por Reprodução

“Quando eu disse que perdi o meu filho com chute na barriga aos cinco meses, não vi uma colega minha entrar no Direct ou em algum lugar pessoalmente para falar: ‘Poxa, Roberta, sinto muito’. Isso para mim foi a maior decepção”, afirmou.

Segundo Roberta, a ausência de apoio também mudou a maneira como pretende se posicionar diante de situações envolvendo outras mulheres.

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“A partir deste momento não defenderei ninguém, não vou botar a minha cara para bater. As pessoas realmente me decepcionaram”, declarou.

A cantora afirmou que a perda continua sendo uma lembrança dolorosa e lamentou especialmente a postura de mulheres do meio sertanejo que considerava próximas.

“Veio como uma faca me cortando ao meio. Sempre defendi as mulheres e lutei para que elas estivessem no mundo sertanejo”, disse.

Roberta também reforçou que esperava uma demonstração de carinho justamente pela relação que acreditava ter construído com algumas colegas.

Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer

Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais
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Roberta Miranda mostra exame de mama após suspeita de câncer por Reprodução/Redes Sociais

“Você conta algo que dói todos os dias, que foi ter perdido meu filho com um chute na barriga, mas não encontra uma que se diz amiga, que te respeita e diz gostar de você, se solidariza com a minha dor”, desabafou.

Violência durante a gestação

Roberta Miranda já havia falado publicamente sobre o episódio no ano passado, durante uma entrevista ao “Fantástico”. Na ocasião, relatou situações de violência que enfrentou na adolescência.

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Segundo a cantora, ela trabalhava em uma boate quando foi vítima de estupro. Anos depois, já grávida de quase seis meses, relatou ter enfrentado outra tentativa de violência sexual.

Roberta afirmou que reagiu e acabou sendo agredida pelo pai do bebê. Segundo seu relato, recebeu um chute na barriga e perdeu o filho. A experiência voltou a ser mencionada pela artista ao explicar a decepção que sentiu com a ausência de solidariedade de colegas após tornar a história pública.

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