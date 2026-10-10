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Roberta Rodrigues passa por procedimentos estéticos para afinar o rosto antes de estrear como protagonista

Atriz de 43 anos realizou tratamentos para definir o contorno facial e preservar as expressões durante as gravações de 'Verônika com K'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:00

Roberta Rodrigues mudou o visual
Roberta Rodrigues mudou o visual Crédito: Reprodução

A atriz Roberta Rodrigues, de 43 anos, decidiu investir em procedimentos estéticos para viver a protagonista de "Verônika com K", nova série original do Globoplay, que estreia no dia 22 de outubro. Antes de começar as gravações, ela passou por tratamentos para afinar o rosto, melhorar a firmeza da pele e deixar o contorno facial mais definido.

A preparação incluiu duas sessões de ultrassom microfocado, microagulhamento e preenchimento na região do queixo. A proposta era conseguir um efeito de alongamento facial sem modificar as características naturais da artista.

Roberta Rodrigues

Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
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Roberta Rodrigues por Reprodução

A iniciativa partiu de Mari Pin, maquiadora e caracterizadora da produção, que procurou um especialista para avaliar quais intervenções poderiam contribuir para a aparência da personagem diante das câmeras.

O responsável pelos procedimentos foi o cirurgião bucomaxilofacial Fabio Barros. Segundo ele, a intenção não era transformar a aparência de Roberta, mas trabalhar detalhes que ajudassem a valorizar seus traços. "Não queríamos transformar o rosto da Roberta. Trabalhamos firmeza, qualidade da pele e projeção do queixo para produzir um efeito visual mais alongado e definido", explicou.

O especialista também destacou a preocupação em preservar a movimentação facial da atriz, já que as expressões são fundamentais para a interpretação. "Para uma atriz, o rosto também é um instrumento de trabalho. A câmera registra os movimentos e as expressões em diferentes ângulos. O objetivo era definir e afinar, sem deixar o rosto rígido ou artificial", acrescentou.

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Na nova série, Roberta interpreta Verônika, uma advogada criminalista que cresceu na periferia e conseguiu construir uma carreira de sucesso. A trajetória da personagem muda quando ela recebe a proposta de defender um chefe do tráfico, situação que a leva de volta à comunidade onde passou a infância.

Criada por José Júnior, "Verônika com K" é uma produção do AfroReggae Audiovisual e faz parte do universo de "Arcanjo Renegado", outra série do Globoplay.

A direção é assinada por Silvio Guindane e Rachel Camara. O elenco reúne nomes como Maria Ceiça, Marcelo Serrado e Belo, além de participações de Letícia Spiller, Mariana Ximenes e Cissa Guimarães.

Os oito episódios da temporada serão disponibilizados simultaneamente no Globoplay em 22 de outubro. O primeiro capítulo poderá ser assistido gratuitamente, inclusive por quem não é assinante da plataforma.

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