Roberta Rodrigues passa por procedimentos estéticos para afinar o rosto antes de estrear como protagonista

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:00
A atriz Roberta Rodrigues, de 43 anos, decidiu investir em procedimentos estéticos para viver a protagonista de "Verônika com K", nova série original do Globoplay, que estreia no dia 22 de outubro. Antes de começar as gravações, ela passou por tratamentos para afinar o rosto, melhorar a firmeza da pele e deixar o contorno facial mais definido.
A preparação incluiu duas sessões de ultrassom microfocado, microagulhamento e preenchimento na região do queixo. A proposta era conseguir um efeito de alongamento facial sem modificar as características naturais da artista.
Roberta Rodrigues
A iniciativa partiu de Mari Pin, maquiadora e caracterizadora da produção, que procurou um especialista para avaliar quais intervenções poderiam contribuir para a aparência da personagem diante das câmeras.
O responsável pelos procedimentos foi o cirurgião bucomaxilofacial Fabio Barros. Segundo ele, a intenção não era transformar a aparência de Roberta, mas trabalhar detalhes que ajudassem a valorizar seus traços. "Não queríamos transformar o rosto da Roberta. Trabalhamos firmeza, qualidade da pele e projeção do queixo para produzir um efeito visual mais alongado e definido", explicou.
O especialista também destacou a preocupação em preservar a movimentação facial da atriz, já que as expressões são fundamentais para a interpretação. "Para uma atriz, o rosto também é um instrumento de trabalho. A câmera registra os movimentos e as expressões em diferentes ângulos. O objetivo era definir e afinar, sem deixar o rosto rígido ou artificial", acrescentou.
Na nova série, Roberta interpreta Verônika, uma advogada criminalista que cresceu na periferia e conseguiu construir uma carreira de sucesso. A trajetória da personagem muda quando ela recebe a proposta de defender um chefe do tráfico, situação que a leva de volta à comunidade onde passou a infância.
Criada por José Júnior, "Verônika com K" é uma produção do AfroReggae Audiovisual e faz parte do universo de "Arcanjo Renegado", outra série do Globoplay.
A direção é assinada por Silvio Guindane e Rachel Camara. O elenco reúne nomes como Maria Ceiça, Marcelo Serrado e Belo, além de participações de Letícia Spiller, Mariana Ximenes e Cissa Guimarães.
Os oito episódios da temporada serão disponibilizados simultaneamente no Globoplay em 22 de outubro. O primeiro capítulo poderá ser assistido gratuitamente, inclusive por quem não é assinante da plataforma.